Le premier site de prévention des surdoses se prépare à ouvrir à Charlotettown

C'est le groupe PEERS Alliance qui assurera la gestion du centre. Ce groupe établi à Charlottetown s'est fait connaître pour son programme d'échange des seringues, ses formations pour l'utilisation des trousses de naloxone ou encore son programme de bande de tests pour la détection du fentanyl.

Le groupe a une très bonne connaissance des futurs clients du site de prévention des surdoses. En effet, il intervient régulièrement auprès des utilisateurs du centre d'action communautaire et du refuge de nuit de sans-abris, tous deux situés dans la capitale insulaire.

« Nous voulons soutenir les gens, réduire les méfaits liés à la drogue et promouvoir la santé et le bien-être. » — Une citation de Angele Desroches, directrice des programmes PEERS Alliance.

Le site de prévention des surdoses ouvrira ses portes au printemps. Il se situe au 33 rue Belmont à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Angele Desroches assure qu'il y aura une phase d'apprentissage pour son groupe lors de l'ouverture du site. La réussite passera par l'embauche de personnel compétent.

PEERS Alliance a présenté une proposition centrée sur un modèle de service communautaire. Nous chercherons donc à embaucher du personnel supplémentaire , assure-t-elle.

Un centre ouvert 7 jours sur 7

Le site de prévention des surdoses se situé au 33 rue Belmont, en face de la banque alimentaire de la capitale insulaire. Il sera ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. La fin de semaine, il sera ouvert de midi à 17 h.

Mais le service ne s'arrêtera pas là. La province assure qu'une aide téléphonique sera disponible en tout temps pour les personnes dans le besoin.

« Une personne entraînée sera en ligne. Elle met en place un plan d'intervention. Ensuite elle sera prête à aider et à appeler les secours en cas de surdose. » — Une citation de Shawn Martin, coordonnateur des réductions des méfaits.

Selon la province, une cinquantaine de clients devraient utiliser le site de prévention des surdoses chaque jour. Photo : Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Une crise des opioïdes ?

Le nombre de surdoses dans la province est en constante hausse dans les dernières années. En 2022, le gouvernement a recensé 30 surdoses contre 25 en 2021, 19 en 2020 et seulement 5 en 2019.

Entre 2019 et 2021, 25 personnes ont perdu la vie à cause d'une surdose. Le fentanyl continue aussi de se développer. Il a été retrouvé dans une moyenne de 5 surdoses par an depuis 2019.

D'ailleurs, le 2 février dernier, la Gendarmerie royale du Canada a mis la main sur 1,6 kilogramme de fentanyl. Selon l'administration de la lutte antidrogue américaine (DEA), un kilogramme de fentanyl peut tuer jusqu'à 500 000 personnes.

« Cela nous permet d'établir un service pour répondre aux besoins urgents de santé publique auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Les surdoses sont en hausse. Malheureusement, les décès par surdose eux aussi sont en hausse. » — Une citation de Shawn Martin, coordonnateur des réductions des méfaits

Des pilules de fentanyl dans un laboratoire d'analyse. Photo : afp via getty images / Don Emmert

Un voisin gênant ?

Pour faire accepter l'ouverture de ce nouveau site aux résidents du quartier, la province a dû aller à la rencontre du public. Elle a tout d'abord fait du porte-à-porte puis a organisé ce mercredi deux séances d'informations.

Une quarantaine de personnes se sont déplacées pour la deuxième rencontre. Certains des participants étaient inquiets de l'ouverture de site de prévention des surdoses dans leur quartier.

Certains propriétaires ont peur de voir la valeur de leur propriété diminuer , dit Shawn Martin. En plus, la question de la sécurité et des seringues a semé le doute chez les participants.

Pour y répondre, la province a décidé de tenir compte des remarques des résidents et d'apporter des modifications au projet initial.

« Des employés seront régulièrement à l'extérieur du site pour assurer une présence et veiller à la sécurité des lieux. De plus nous installerons une barrière afin de créer un espace plus privé pour les utilisateurs. » — Une citation de Shawn Martin, coordonnateur des réductions des méfaits.

Les travaux sur le site de prévention des surdoses ainsi que le recrutement du personnel est toujours en cours. Le centre, lui, devrait ouvrir ses portes au courant du printemps.

Avec les informations de Tony Davis