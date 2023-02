Ces drames récents en véhicules-béliers, tous conduits par des hommes

Berlin, 2022, un mort

Le 8 juin 2022, un automobiliste fonce sur un groupe de piétons dans une artère passante de Berlin, causant la mort d’une personne et en blessant huit autres.

Le conducteur percute d'abord un groupe de passants avant de poursuivre sa course sur environ 150 à 200 m, puis de la finir dans une vitrine de magasin. Il est maîtrisé par des passants puis interpellé par des policiers. Il s’agit d’un Germano-Arménien âgé de 29 ans.

La justice allemande a ordonné son placement dans un établissement de soins psychiatriques.

Des policiers établissent un périmètre de sécurité sur lieux de l'attaque qui a coûté la vie à 12 personnes à Berlin, en 2016 Photo : Reuters / Fabrizio Bensch

L'attaque est survenue à proximité de l’église du Souvenir où un attentat islamiste au camion bélier avait tué 12 personnes dans un marché de Noël installé au pied de l’église, en 2016.

London, 2021, cinq morts

Le 6 juin 2021, quatre membres d'une même famille de confession musulmane ont été tués à London (en Ontario), écrasés par un camion-bélier pendant qu'ils étaient en promenade. Dans le groupe, seul un garçon de neuf ans a réchappé à l'attaque.

L'accusé de l'attentat, Nathaniel Veltman, fait face à des accusations de terrorisme et à cinq autres de meurtre prémédité et de tentative de meurtre. Le procès doit débuter le 5 septembre 2023.

Les funérailles des quatre victimes fauchées par une camionnette à London en Ontario. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Trèves, 2020, six morts

Le 1er décembre 2020, une attaque à la voiture-bélier perpétrée dans une zone piétonne du centre-ville de Trèves, dans le sud-ouest de l'Allemagne, fait cinq morts, dont un bébé, et blesse de nombreux passants. Une sixième victime est morte presque un an après l'attaque.

Le chauffard ivre et souffrant de psychose a été condamné à la prison à vie en 2022. Une expertise préparée avant le procès a déterminé qu'il souffrait de schizophrénie paranoïaque.

Selon l'accusation, le conducteur fou se sentait frustré par sa situation personnelle. Avant l'attaque, il n'avait pas d'adresse fixe et vivait dans son véhicule, développant une haine générale de l'humanité .

Toronto, 2018, 11 morts

Le 23 avril 2018, au volant d'une camionnette blanche de location, Alek Minassian, 25 ans à l'époque, roule à toute allure entre les voies de circulation et les trottoirs de Toronto, visant les passants sur environ deux kilomètres.

Dix personnes sont tuées et 16 blessées avant que le bilan ne s'alourdisse à 11 morts fin octobre 2021 avec le décès d'une femme blessée qui avait passé plus de trois ans à l'hôpital.

Une femme se recueille lors de la veillée du mardi 24 avril 2018 sur la rue Yonge, le lendemain de l'attaque au camion-bélier à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Galit Rodan

Avant de passer à l'acte, l’auteur de l’attaque avait publié sur Facebook un message à caractère misogyne dans lequel il assurait: La rébellion Incel a déjà commencé!

Abréviation anglophone pour involontairement célibataire , la mouvance Incel regroupe des hommes exprimant, notamment sur des forums en ligne, leur mépris des femmes, jugées responsables de leur insatisfaction sexuelle.

Alek Minassian a été condamné à la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans pour le meurtre prémédité de 10 piétons sur la rue Yonge.

Münster, 2018, deux morts

Le 7 avril 2018, une camionnette fonce sur des piétons au centre-ville de Münster, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Deux personnes âgées de 51 et 65 ans décèdent et une vingtaine d'autres sont blessées.

L'assaillant, un Allemand quadragénaire, s'est suicidé peu de temps après les faits dans son véhicule. Selon les médias, il souffrait de troubles psychologiques. L'homme était aussi connu pour un passé de petit délinquant et des actes de violence, et éprouvait des difficultés professionnelles.

Charlottesville, 2017, une morte

Le 12 août 2017, un véhicule fonce dans la foule lors d'une manifestation antiraciste à Charlottesville, dans l'État de Virginie.

La voiture renverse des manifestants, tue l'un d'eux et fait 35 blessés. Le conducteur, un néonazi avoué, a été condamné à la prison à vie pour 29 crimes haineux.

Les manifestants ont rendu hommage à la jeune femme de 32 ans qui a péri à Charlottesville. Photo : Radio-Canada

Ne niant pas qu'il avait intentionnellement lancé sa voiture sur un groupe de contre-manifestants, il avait plaidé coupable aux chefs d'accusation qui pesaient contre lui dans le cadre d'une entente avec les procureurs. Ceux-ci ont accepté d'abandonner une accusation supplémentaire qui aurait pu entraîner la peine de mort.

Lors du procès, un psychologue a mentionné que l'accusé souffrait de troubles bipolaires et d'un trouble de la personnalité schizoïde. Il a d'ailleurs fait plusieurs séjours en établissements psychiatriques.

Londres, 2017, huit morts

Le 3 juin 2017, trois hommes à bord d'une fourgonnette renversent des passants sur le pont de Londres, puis, armés de couteaux, poignardent des victimes en criant agir au nom d'Allah. Ils font huit morts, dont une Canadienne âgée de 30 ans, Christine Archibald. L'attaque a également fait 48 blessés.

Les trois terroristes, qui portaient de fausses vestes explosives, ont été abattus par la police moins de 10 minutes après la réception du premier appel d'urgence.

Les services d'urgence sont intervenus massivement sur le pont de Westminster où des dizaines de personnes ont été frappées par un véhicule. Photo : Reuters / Eddie Keogh

Il s'agissait alors de la troisième attaque à caractère terroriste en Grande-Bretagne en moins de trois mois.

Nice, 2016, 86 morts

Le soir du 14 juillet 2016, fête nationale française, un chauffeur-livreur tunisien âgé de 31 ans, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, fonce sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais au volant d'un camion frigorifique.

L'assaillant tue en quelques minutes 86 personnes, dont 7 enfants, et en blesse physiquement et psychologiquement des centaines. Il est abattu par la police au terme de sa course meurtrière.

Hommage aux victimes de l'attaque du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais à Nice Photo : Reuters / Eric Gaillard

Son acte a été revendiqué par le groupe armé État islamique (EI), mais aucun lien n'a pu être mis en évidence entre le mouvement djihadiste et lui.

Fin 2022, soit plus de six ans après les faits, la justice française a prononcé des peines allant de 2 à 18 ans de prison pour les huit personnes accusées d'avoir aidé le meurtrier.

Les deux principaux accusés reconnus coupables d’association de malfaiteurs terroriste ont fait appel du verdict de la cour d’assises spéciale de Paris.