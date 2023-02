Philippe Boucher quitte la LHJMQ

Le président des Voltigeurs, Éric Verrier, a confirmé la nouvelle par voie de communiqué, en fin d'après-midi mercredi. Au passage, il a précisé que Boucher avait annoncé sa décision mardi soir.

Dans le communiqué officiel, Boucher explique avoir pris sa décision après mûre réflexion , et pour des raisons personnelles.

De plus, ma santé est fragile depuis quelques semaines, et je me devais de prendre cette décision , a aussi fait remarquer Boucher, qui était en fonction depuis le début de la saison 2019-2020 et qui avait un contrat en poche jusqu'à la fin de la saison 2025-2026.

Pendant son séjour au sein de l'organisation, Boucher a vu ses équipes remporter 101 victoires et subir 112 défaites, dont 19 revers en prolongation et huit en tirs de barrage. Pendant ses années avec les Voltigeurs, il a récolté un gain et perdu six parties des séries éliminatoires.

De con côté, Verrier a dit comprendre les raisons du départ de Boucher.

À court terme, notre vice-président hockey [Stephan Leblanc] assurera l'intérim afin de poursuivre normalement les opérations hockey. Il sera entouré de Steve Ahern et de Jean-Sébastien Perron , a fait savoir Verrier.

Par la suite, a-t-il ajouté, nous devrons mettre en place un comité fort et compétent afin d'orienter notre choix vers le meilleur candidat possible. Ce candidat devra assurer l'excellence de notre département hockey pour le présent et les bases solides pour le futur .

Trop de défaites

Le 16 novembre, au retour d'une série de trois matchs en autant de jours dans les Maritimes – les Voltigeurs avaient inscrit une victoire et subi deux revers – Boucher avait annoncé le congédiement de l'entraîneur-chef Steve Hartley, même si l'équipe présentait alors un dossier de 10 gains et neuf revers.

La performance générale de l'équipe depuis le début de l'année est en-deçà de nos attentes. Nous avons conclu que l'équipe avait besoin d'une nouvelle voix , avait alors expliqué Boucher dans un communiqué de presse.

Une semaine plus tard, Boucher annonçait l'embauche d'Éric Bélanger au poste d'entraîneur-chef.

Les Voltigeurs disputeront leur prochain match jeudi, à domicile, contre les Eagles du Cap-Breton.

Ils se présenteront à cette rencontre avec un dossier de 19-24-5, au septième rang dans l'Association Ouest.

Par ailleurs, les Foreurs de Val-d'Or ont annoncé que le directeur général Pascal Daoust avait été relevé de ses fonctions.

Dans un communiqué de presse publié en début de soirée, le président des Foreurs, Dany Marchand, a expliqué qu'il était dans les meilleurs intérêts pour l'organisation de prendre une nouvelle direction au niveau de la gestion des opérations hockey de l'équipe, à la suite d'une analyse des performances des dernières années.

Les Foreurs (19-29-2), qui accueilleront les Tigres de Victoriaville jeudi soir, occupent le huitième échelon dans l'Association Ouest.