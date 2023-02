Un centre pour le bien-être des jeunes s’installe au YMCA de Sudbury

Les carrefours bien-être offrent une variété de services aux personnes âgées de 12 à 25 ans, y compris des soins primaires et des services en santé mental et des services sociaux.

C’est l’agence Compass, un organisme qui œuvre en santé mentale pour les enfants et les jeunes de Sudbury, qui va collaborer avec la santé publique pour mettre en place ce centre dans la région.

Billy Mekers, gestionnaire de la stratégie et des communications pour Compass, dit que selon lui, il est important pour les jeunes d'avoir accès à plusieurs services en un seul endroit.

Nous savons qu’il y a des besoins à Sudbury depuis 2017, le Nord-Est ayant un taux de décès par suicide chez les jeunes supérieur à la moyenne provinciale, tout comme les enjeux liés à la consommation d’opioïdes , explique-t-il.

Il y a juste un grand besoin dans notre communauté pour un soutien supplémentaire pour ce groupe d'âge , ajoute-t-il.

M. Mekers affirme que le centre pourrait aider les jeunes qui sont déjà aux prises avec des problèmes de dépendance ou de santé mentale.

Il indique que le centre souhaite adopter une approche proactive, par exemple en aidant un adolescent qui a besoin d'accéder à des soins médicaux et qui n'a pas de médecin de famille.

Cela inclut l'accès à une infirmière praticienne qui sera sur place au moins quelques jours par semaine , dit-il.

Il ajoute que les autres services comprennent une équipe de cliniciens en santé mentale, des pairs aidants et des services d'aide à l'emploi.

Le YMCA, un espace central pour les jeunes de la région

Selon Mark Fraser, directeur des services cliniques et des services aux clients de Compass, c’est un groupe de discussion de jeunes de la région qui a aidé à déterminer l'emplacement du centre.

Il était impératif de trouver un espace centralisé où les jeunes se sentent en sécurité et accueils , indique M. Fraser.

Notre objectif est que les jeunes puissent visiter le centre et accéder facilement aux services dont ils ont besoin quand ils en ont besoin , ajoute-t-il.

Nous sommes ravis de nous associer et de partager nos espaces avec le Carrefour bien-être pour les jeunes de Sudbury, il s’agit d’un ajout fantastique au YMCA de Sudbury , affirme Helen Francis, présidente et directrice générale du YMCA du Nord-Est de l'Ontario.

Helen Francis est présidente et directrice générale du YMCA du Nord-Est de l'Ontario. Photo : CBC/Erik White

En tant que YMCA, nous sommes engagés envers notre communauté et grâce à ce partenariat, nous pouvons continuer à renforcer la santé et le bien-être des jeunes de notre ville , ajoute-t-elle.

Ce nouveau locataire s’en vient pendant une période plus instable pour le YMCA de Sudbury.

En janvier, l’organisme a tenu une assemblée publique avec ses membres et leur a dit que l'organisme prévoyait une perte de 300 000 $ à 350 000 $ par année dans le nord-est d'ici cinq ans si des changements ne sont pas effectués.

L'emplacement de Sudbury est en voie de perdre de 700 000 $ à 750 000 $ par année.

Le YMCA souhaite modifier son entente avec la Ville concernant les coûts des services publics et veut recruter plus de membres et mieux utiliser l'espace du centre-ville pour réduire son déficit.

L'agence Compass a indiqué qu'elle va s’associer avec Santé publique Sudbury et districts au cours des prochains mois pour la conception et le développement de la nouvelle clinique.

Avec les informations de CBC