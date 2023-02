Les candidats à la maire de Baie-Comeau croisent le fer dans un débat

Les enjeux concernant les finances publiques, le développement économique, le déclin démographique ainsi que le transport urbain et interrégional ont été longuement débattus par les quatre candidats à la mairie de Baie-Comeau, lors de ce débat organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan.

L’économie a occupé une place importante dans les discussions, alors que les candidats ont débattu en majorité devant des membres de l'organisme.

Sébastien Langlois, candidat à la mairie de Baie-Comeau, siégeait déjà au conseil municipal comme conseiller du quartier Saint-Sacrement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Sébastien Langlois propose d'offrir une stabilité dans les finances publiques. Le mandat est de deux ans et demi, alors je ne promets pas de baisser les taxes de la Ville de Baie-Comeau. Ça serait irréaliste, c’est impossible, donc il faut les stabiliser. Ce qu’il faut faire, c’est accompagner les gens qui veulent venir s’installer à Baie-Comeau et faire du développement économique. On est bien équipé, on a un département qui est très fonctionnel , déclare-t-il.

Pour sa part, Michel Desbiens suggère plutôt d'alléger le fardeau fiscal. Il faut inciter des entreprises à venir s’établir à Baie-Comeau, ça nous aiderait à avoir des taxes un peu plus normales. On n'a pas assez de citoyens corporatifs pour payer les taxes que ça demande , soutient ce dernier.

Le déclin démographique

Le déclin démographique a été également abordé, puisque la Côte-Nord est la seule région en recul démographique au Québec en 2021-2022.

Le candidat à la mairie de Baie-Comeau, Mario Quinn (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Mario Quinn et Gilles Babin estiment que pour freiner la tendance dans la région, il faut assurer des places en garderie aux nouveaux arrivants.

Des réseaux de garderies sur les lieux mêmes de travail, ce sont des avenues qui sont très intéressantes. Je pense qu’à la Ville de Baie-Comeau on pourrait vérifier cette possibilité-là , souligne Mario Quinn.

Le candidat à la mairie de Baie-Comeau, Gilles Babin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Gilles Babin a pour sa part ajouté que de telles installations pourraient être une option intéressante. D’avoir des installations peut-être que ça serait une avenue qui serait intéressante pour la Ville, parce qu’au niveau des règles de financement c’est quelque chose qui pourrait se payer avec le temps, a-t-il surenchéri.

L’ancien conseiller municipal, Sébastien Langlois, soutient également que la Ville doit s’attaquer à l’offre de services aux citoyens.

La première question que pose une personne qui veut venir rester à Baie-Comeau c'est : est-ce qu’il y a des places en garderie? Dans mon deuxième mandat, on a mis beaucoup d’argent pour donner une cinquantaine de places en garderie. Moi, j’ai voté pour ça, mais je pense qu’on peut regarder l’ensemble de nos locaux disponibles actuellement pour améliorer l’offre , explique Sébastien Langlois.

Le candidat à la mairie de Baie-Comeau, Michel Desbiens (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Michel Desbiens a pour sa part abordé à de nombreuses reprises l’enjeu du navettage des employés temporaires. Est-ce qu’on peut se permettre dans les 10 à 15 prochaines années que des gens qui travaillent ici ne consomment pas, n’achètent pas de maison et ne fassent rien? La réponse c’est non , affirme-t-il

Il ajoute qu’il souhaiterait casser cette tendance s'il était élu.

Une cinquantaine de personnes ont assisté au souper-débat et certains ont pu poser des questions aux candidats aux élections partielles, dont le scrutin se tient le 19 février prochain.

Avec les informations de Camille Lacroix.