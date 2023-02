L’industrie du cinéma et de la télévision en N.-É. a le vent dans les voiles

Laura Mackenzie qui travaille pour Screen Nova Scotia, l'organisation qui parle au nom de l'industrie, est très optimiste pour ce qui s’en vient

Il y a juste un raz-de-marée de production qui traverse le pays , dit-elle.

Maintenant que nous avons une incitation compétitive, nous avons une infrastructure disponible, nous avons un bassin profond d'équipes et d'interprètes incroyablement talentueux, nous commençons à voir une partie de ce raz-de-marée de production débarquer ici dans l'Est.

Elle croit que l’augmentation constante du travail au cours des dernières années répond à une demande croissante de nouveaux contenus par les services de diffusion en continu.

Diggstown, un drame juridique de CBC mettant en vedette Vinessa Antoine, a été tourné à Dartmouth et Halifax au cours de ses quatre saisons de 2019 à 2022. Photo : Radio-Canada

L'année dernière a été l'une des années les plus occupées que nous ayons jamais eues et cette année semble vraiment être une année similaire , prédit Laura Mackenzie.

La province rapporte que l’industrie cinématographique a généré environ 180,8 millions $ à l'économie de la Nouvelle-Écosse en 2021-2022, contre environ 78 millions $ en 2019-2020 et environ 91,6 millions $ en 2020-2021.

Aide gouvernementale

En plus des paysages idylliques et des grands talents de l’industrie, Laura Mackenzie croit que cet engouement est dû en partie au fonds incitatif pour le cinéma.

Le gouvernement progressiste-conservateur a choisi d’ajouter à ce fond qui compense certains des coûts encourus par les sociétés de production.

Bien que le budget du fonds ait été fixé à 25 millions $, il a été augmenté à 41 millions $ au cours des deux dernières années.

Nous continuerons d'adopter ce genre d'approche , dit Chris Shore, le directeur général du programme de développement de la Culture et du patrimoine au sein du ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine

Il y a trois ans, nous avions environ 48 projets soutenus par le fonds de production. L'année dernière, ce nombre est passé à 80 et en ce moment, à partir de cette année et nous n'avons pas encore terminé cet exercice, nous suivons à environ 105 projets soutenus.

Il soutient que ces projets ont des impacts d'un bout à l'autre de la province.

Vous verrez des projets à Louisbourg, vous en verrez à Lunenburg, et à Chester , remarque Chris Shore. Ils soutiennent les services de restauration et les hôtels. Quand les équipes construisent des décors, ils achètent des matériaux de construction, c'est un gros investissement qu'ils font quand ils viennent ici.

Retour des exilés

Lorsque le gouvernement de Stephen McNeil a déposé un budget qui a supprimé le crédit d'impôt pour les films de la Nouvelle-Écosse, Mallory Glenn a choisi de rester en Californie au-delà d’un contrat qui ne devait durer que quelques mois.

Mallory Glenn est à la tête du département coiffure de This Hour has 22 Minutes, la comédie télévisée de longue date tournée à Halifax. Photo : Gracieuseté de Lindsay Thorne

La coiffeuse ne voyait pas comment elle allait pouvoir travailler dans l’industrie du cinéma qui se désintégrait chez elle. Elle est finalement revenue en Nouvelle-Écosse en 2020.

Maintenant, il y a tellement de travail , dit-elle. Depuis environ un an, il semble que c’est de plus en plus occupé.

C'est au point où elle s’inquiète des capacités des artisans de l’industrie à répondre à cette demande.

Je regarde la série sur laquelle je travaille, et puis il y en a quatre autres qui arrivent en ville et on se demande comment on va y arriver.

Elle espère que cet élan va motiver les plus jeunes à se lancer dans l’industrie.