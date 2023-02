Magasins d’alcool de la SLGA : les ventes aux enchères des permis rapportent gros

Les ventes aux enchères des permis des magasins d’alcool de la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA) connaissent un franc succès. Les offres pour ces permis ont déjà atteint des dizaines de milliers de dollars.

À Saskatoon, le montant des enchères a atteint 161 000 $.

En tout, la SLGA a mis aux enchères 35 permis de magasins d’alcool. Ces enchères devraient prendre fin entre le 15 et le 24 février prochain.

Les enchères sont seulement pour les permis de ces magasins d’alcool et ne peuvent être utilisées que dans la communauté où le magasin se situe. Par exemple, un permis pour remplacer un magasin d’alcool de la SLGA à Regina ne peut être utilisé qu’à Regina. Cependant, l’emplacement du magasin peut être changé.

Les soumissionnaires intéressés doivent faire un dépôt de 5000 $ pour pouvoir participer aux enchères et ce dépôt leur sera remboursé si leur offre n’aboutit pas.

Le porte-parole de la SLGA , David Morris, affirme qu’il y a beaucoup d’engouement autour de l’intérêt que ces enchères suscitent.

Lors du discours du Trône en automne dernier, le gouvernement provincial avait annoncé son intention de privatiser entièrement la vente d’alcool, car les profits générés par les magasins d’alcool de la SLGA étaient en déclin.

Le Syndicat des employés du gouvernement de la Saskatchewan (SGEU), qui représente 500 employés de la SLGA, a dénoncé cette manœuvre du gouvernement provincial.

Le vice-président du SGEU , Bob Stadnichuk, croit que ces ventes aux enchères sont un dernier coup de couteau dans le dos des personnes qui ont travaillé dans ces magasins.

On est passé par plusieurs émotions, lance-t-il. On accepte maintenant la situation et la plupart des employés veulent mettre tout ça de côté.

Avec les informations de Nicholas Frew