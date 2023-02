Les Raptors rapatrient Jakob Poeltl des Spurs

Pour mettre la main sur l’Autrichien de 27 ans, les Torontois auraient cédé aux Spurs de San Antonio le Montréalais Khem Birch ainsi qu’un choix de premier tour conditionnel au repêchage de 2024 et deux futurs choix de deuxième tour.

Repêché au neuvième rang au total par Toronto en 2016, Poeltl avait disputé deux saisons avec les Raptors avant d’être échangé aux Texans. Il avait fait partie de la transaction qui avait permis aux Raptors d’obtenir le joueur étoile Kawhi Leonard en juillet 2018.

Poeltl est un colosse de 2,16 mètres (7 pi 1 po) et 111 kg (254 lb). Il se veut l’un des joueurs les plus grands et costauds de la NBA à l’heure actuelle.

Un joueur régulier chez les Spurs, il a inscrit 12 points, 9 rebonds, 3 aides et 1 bloc en moyenne par match depuis le début de la présente saison. Un centre, il s’insérera logiquement au sein de la formation partante de Toronto puisque l’équipe ne disposait pas de centre naturel, sauf la recrue Christian Koloko.

Poeltl a été un choix de premier tour des Raptors en 2016 et a déjà joué deux saisons à Toronto. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Retour à Toronto

Poeltl a fait ses débuts dans la NBA en même temps que Pascal Siakam et Fred VanVleet avec les Raptors, soit lors de la saison 2016-2017. Il a d’ailleurs gagné le championnat de la ligue de développement de la NBA avec ces derniers la même année.

L'Autrichien est déjà à Toronto puisque les Spurs affrontaient les Raptors à l'aréna Banque Scotia mercredi soir. Toronto a remporté ce match 112-98, tandis que Siakam a inscrit 37 points. Poeltl a joué pendant 22 minutes.

Khem Birch ne disposait plus que d'un rôle limité à Toronto. Il n'a joué que huit minutes en moyenne par rencontre depuis le début de la saison. Il avait été acquis au cours de la saison 2020-2021.