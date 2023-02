Les policiers d’Ottawa pourraient bientôt porter des caméras corporelles

Le budget préliminaire, dévoilé le mois dernier, propose de consacrer 400 000 $ à ce que la Commission de services policiers d'Ottawa appelle la technologie de la gestion de l'information et des preuves numériques .

Cela pourrait inclure des caméras d’intervention corporelles.

On adoptera probablement l’utilisation de caméras d’intervention et de techniques de surveillance vidéo. Ces outils fournissent tous deux les meilleures preuves qui soient, augmentent la confiance de la communauté et facilitent les enquêtes sur les plaintes du public , peut-on lire dans le document de présentation du budget 2023 du SPO .

Ça conduira à la transparence et à la responsabilisation. Ça améliorera les interactions entre la police et les membres du public au quotidien , a estimé Matthew Cox, président de l'Association des policiers d'Ottawa, à l'émission de CBC Radio, Ottawa Morning.

Les policiers d'Ottawa réclament des caméras corporelles depuis plus de dix ans, a rappelé M. Cox, qui se décrit comme un grand partisan de cette technologie.

Mais des problèmes, tels que le coût du stockage des données, ont toujours fait obstacle, a-t-il ajouté.

Déjà en place dans d'autres villes

Si ces dépenses sont approuvées, les forces de police d'Ottawa deviendraient les dernières au Canada à être équipées de cette technologie.

La police de Toronto a commencé à porter des caméras corporelles en 2020, tandis que le conseil municipal de Vancouver a approuvé, l'année dernière, un plan visant à équiper les agents de caméras corporelles d'ici 2025.

Malgré les arguments en faveur des caméras corporelles, il existe peu de preuves scientifiques suggérant que celles-ci améliorent la responsabilisation et permettent au public de se sentir plus en sécurité, indique Kevin Walby, professeur agrégé en justice pénale à l'Université de Winnipeg.

Kevin Walby, professeur agrégé en justice pénale à l'Université de Winnipeg Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

M. Walby a cité une méta-analyse - essentiellement une étude analysant des études antérieures - publiée en 2020 par des chercheurs australiens et américains qui ont conclu que les caméras corporelles n'avaient aucun effet systématique sur le comportement des policiers ou des citoyens.

Le professeur a déclaré à Ottawa Morning que la perspective limitée d'une caméra portée sur le corps d'un agent n'a pas autant de valeur que les vidéos prises sous un angle plus large par des spectateurs.

Les agents peuvent également penser qu'ils peuvent aller jusqu'au bout lorsqu'ils doivent utiliser la force - et souvent l'utiliser plus que ce qui est strictement nécessaire - parce qu'ils savent que les caméras vont enregistrer leurs actions et qu'ils pourront les justifier, a poursuivi M. Walby.

Ce sont des outils de légitimation , a-t-il ajouté.

Quand la police est en crise, quand la police ressent toutes ces formes de résistance de la part de la communauté, quand la communauté appelle en fait à couper les vivres à la police - alors la police se tourne vers ces caméras corporelles, car elles lui permettent d'avoir un peu plus de budget.

Mieux que de ne pas avoir de vidéo du tout.

M. Walby a également rappelé que la présence de caméras corporelles n'a pas permis d'éviter le passage à tabac de Tyre Nichols, un automobiliste noir décédé en janvier après une confrontation avec des policiers de Memphis lors d'un contrôle routier.

M. Cox a toutefois estimé à Ottawa Morning qu'il pensait que les caméras avaient joué un rôle déterminant dans le fait que les cinq officiers aient été renvoyés et inculpés de meurtre au second degré aussi rapidement qu'ils l'ont été.

Et si les caméras corporelles ne capturent pas toujours l'intégralité de la scène, les images enregistrées par les passants peuvent également être manipulées, a-t-il fait valoir.

Je pense qu'il est préférable d'avoir certaines vidéos plutôt que de ne pas avoir de vidéo du tout , a déclaré M. Cox. Et c'est ce que nous avons pour l'instant, aucune vidéo.

Le public peut encore donner son avis sur le budget préliminaire par le biais d'un sondage ou faire part de ses commentaires directement lors de la réunion de la Commission de services policiers d'Ottawa le 27 février. Le vote final du conseil municipal sur le budget est prévu pour le 1er mars.