Météo : annulation du transport scolaire dans le sud de l’Ontario

Les élèves francophones des régions de Simcoe, Bruce-Grey et Peel (zone 3) sont privés de transport scolaire jeudi à cause des intempéries, indique le consortium Francobus.

Dans la région de Peel, les circuits au nord du chemin Old School sont annulés.

En revanche, les écoles demeurent ouvertes.

Pour savoir si votre autobus scolaire est à l’heure : cliquez ici  (Nouvelle fenêtre) .

Pluie verglaçante et vent

Environnement Canada a diffusé un avertissement de pluie verglaçante jeudi matin pour de nombreuses régions du Sud de l’Ontario, y compris Peel, Bruce-Grey, Barrie. La pluie verglaçante devrait se changer en pluie plus tard en matinée, selon l’agence fédérale. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Réduisez votre vitesse de conduite sur les routes glissantes , prévient Environnement Canada.

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur dans le sud de l'Ontario. Photo : CBC/David Donnelly