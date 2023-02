Les champs penchés, un deuxième roman pour Virginie Blanchette-Doucet

La native de Val-d’Or avait connu un beau succès avec son premier roman, 117 Nord. Ce premier livre avait été finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général en 2017 et aux Prix Québec-France.

C’est comme si le livre avait tracé son chemin et au fil du temps, les gens en reparlaient, j’avais beaucoup de critiques qui ressortaient et de nouveaux lecteurs qui arrivaient. Ç’a été un long parcours. Je m’estime vraiment chanceuse que ce roman-là ait eu une aussi longue vie critique , a-t-elle confié, six ans après les événements.

Après avoir exploré le territoire abitibien de son enfance, Virginie Blanchette-Doucet nous fait voyager des plaines canadiennes aux contrées de la Nouvelle-Zélande. C’est un voyage de six mois dans ce pays d’Océanie qui lui a inspiré le récit.

Je pense que j’ai vraiment été marquée par les personnages qu’on a rencontrés. On a habité chez des gens qui nous accueillaient et ils avaient des vies tellement inspirantes… et aussi par les paysages. J’avais fait un voyage vers l’Ouest canadien en voiture, et il y avait quelque chose de familier entre les lieux de la campagne canadienne et les lieux de la campagne agricole en Nouvelle-Zélande , raconte-t-elle.

« Il y a un parallèle intéressant à faire dans ces territoires-là qui sont pourtant d’un bout à l’autre du monde, littéralement. Je me suis dit que ça serait intéressant de créer un personnage qui part d’un endroit à l’autre, qui est toujours dans cette espèce de familiarité là, dans des lieux qui sont étrangers en même temps. » — Une citation de Virginie Blanchette-Doucet

L’enseignante en français au Cégep de Saint-Hyacinthe décrit son roman comme difficile à résumer, mais parle d’une histoire familiale sur plusieurs générations.

Une histoire familiale où il y a des secrets qui sont cachés, mais ces secrets-là vont avoir des impacts sur les gens des générations suivantes. Il y a aussi des histoires qui se répètent sans que ces personnes-là ne soient au courant de ce que leurs prédécesseurs ont fait avant eux. C’est un peu une histoire de destins croisés , précise-t-elle.

À l’instar de 117 Nord, l’autrice a écrit Les champs penchés avec un style épuré, de courtes phrases aux nombreuses figures de style et de courts chapitres de deux ou trois pages.

J’aime beaucoup l’écriture qui est un peu trouée. [...] Je travaille vraiment en fragments. Je me plonge dans une scène, je réfléchis à ce que mon personnage fait, je réfléchis beaucoup aux mouvements, à comment ils vont interagir les uns avec les autres, parfois sans paroles. Pour moi, c’est très parlant. Ensuite, c’est par accumulation que ces passages-là trouvent une cohérence , explique-t-elle.

Sept ans après la parution de son premier roman, l’écrivaine devenue maman souhaite une fois de plus aller à la rencontre de son public au cours des prochains mois.