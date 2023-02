8 % des postes de la GRC sont vacants à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la pénurie de main-d’œuvre touche de plus en plus les corps de police. La GRC manque d’une trentaine d’agents, soit 8 % de tous les postes dans la province.

Chaque année, entre 800 et 1000 cadets reçoivent une certification de l’École de la GRC , à Regina, en Saskatchewan. Les cadets peuvent être envoyés n’importe où au Canada et, en général, ne commencent pas leur carrière dans leur province natale.

Cependant, en raison de la pénurie de policiers à Terre-Neuve-et-Labrador, la GRC songe à assouplir les règles pour ses nouvelles recrues terre-neuviennes.

On ne fait pas de promesses, mais si la personne vient de la province et veut y retourner, elle peut en faire la demande , affirme Jennifer Ebert, chef de la GRC à Terre-Neuve-et-Labrador. Nous avons plusieurs postes vacants et en attendant qu’ils soient pourvus, on est ouvert à l’idée.

La GRC compte environ 20 000 membres à travers le Canada. À Terre-Neuve-et-Labrador, elle s’occupe de 80 % du territoire et de 60 % de la population.

La commissaire adjointe Ebert estime qu’il faut être plus créatif pour s’assurer d’avoir assez d’effectifs dans ses 42 détachements à Terre-Neuve-et-Labrador.

Jennifer Ebert, commissaire adjointe de la GRC à Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada / Terry Roberts

Défis de recrutement

Comme dans plusieurs secteurs, la pandémie de COVID-19 a interrompu les efforts de recrutement et les formations de la GRC . Les policiers occupent aussi des fonctions où ils subissent beaucoup de stress et de pression, ce qui pourrait ajouter aux défis de recrutement.

Mais la pénurie de main-d’œuvre est particulièrement grave à Terre-Neuve-et-Labrador. À l’échelle nationale, le pourcentage de postes vacants est de seulement 6 %. Ce pourcentage n’inclut pas les policiers en congé de maladie.

La Fédération nationale de la police, le syndicat des policiers de la GRC, demande plus d’argent au gouvernement provincial pour le recrutement.

Selon le syndicat, à Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage de policiers par rapport à la population est l'un des plus bas du pays. La moyenne nationale est de 183 policiers par 100 000 personnes. À Terre-Neuve-et-Labrador, la moyenne est de 169 agents par 100 000 personnes.

Le ministre provincial de la Justice, John Hogan, n’était pas disponible pour une entrevue.

La province a donné 90 millions de dollars à la GRC dans son dernier budget, une augmentation de 17 millions par rapport au budget précédent.

D'après les informations de Terry Roberts, CBC