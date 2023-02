Un incendie fait six morts à Saint-Jacques, dans Lanaudière

L'incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Jacques, dans Lanaudière, a fait un total de six victimes, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ).

Les dépouilles de deux adultes et de quatre enfants âgés de moins de huit ans ont été retrouvées dans les décombres de la résidence au cours de la journée de jeudi, a confirmé la sergente Éloïse Cossette, une porte-parole de la SQ .

Les corps ont été transportés au Laboratoire de science juridique et de médecine légale pour faire des autopsies et des identifications formelles, et pour être certains que ce sont bien les personnes qu'on s'attendait qui ont été retrouvées , a précisé la sergente.

Les victimes formaient une famille recomposée, et le drame toucherait beaucoup de gens , a indiqué Mme Cossette qui a ajouté que la SQ était en contact avec ceux-ci.

La scène est également analysée par la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ qui tente de faire la lumière sur les causes et circonstances du funeste événement.

L'expertise de la scène va se poursuivre dans le courant de la soirée jeudi. [...] Il n'y a pas d'éléments suspects qui ont été relevés, que ce soit par les policiers ou par les pompiers , a souligné la porte-parole.

Le feu se serait déclaré vers 1 h dans une maison du rang du Cordon, dans la municipalité située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Joliette.

Il faut comprendre que la maison est une perte totale. C'est totalement détruit , a précisé Mme Cossette.