La locomotive de l’ancien train à vapeur ne finira pas ses jours à la Ferme Dalton

La présidente de la Corporation d'aménagement de la rivière Blanche (CARB) de Gatineau, responsable de la Ferme Dalton, Nathalie Lepage, a annoncé qu’en raison de plusieurs défis, la ferme est obligée de décliner l’offre de la Ville de Gatineau.

Ça a été une longue discussion au conseil d’administration, mais après réflexion, il y avait effectivement de nombreux défis qui nous ont amenés à refuser. Nous avions d’abord un défi d’expertise. Ça prend de l’expertise pour une locomotive de cette taille-là. Il y avait des enjeux de sécurité aussi , a commenté Mme Lepage.

Nathalie Lepage, présidente de la Corporation d'aménagement de la rivière Blanche de Gatineau Photo : Radio-Canada

Les autres défis qui ont refroidi la corporation, ce sont les coûts associés à l’entretien de la locomotive et le manque d’espace pour entreposer la locomotive, ajoute Mme Lepage.

On essayait de trouver le meilleur endroit où ça aurait pu être installé et on ne voyait pas non plus d’endroit possible , a-t-elle continué.

En 2017, la Ville de Gatineau avait annoncé qu’elle comptait faire déménager l’engin, immobilisé à Hull depuis 2011, afin qu’il devienne l’un des attraits du parc écologique de la Ferme Dalton.

Un an plus tard, le conseil devait se prononcer sur le financement de ce transfert.

Au parc écologique Dalton, on retrouve une réplique de l’ancienne gare Templeton Est. Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

Un plan B?

Dans une déclaration écrite, la Ville de Gatineau a indiqué à Radio-Canada qu’elle avait offert à la CARB d’installer, sur le site de la ferme du parc Dalton, la locomotive de l’ancien petit train à vapeur de Wakefield. Cette offre a toutefois été déclinée par le conseil d’administration de la CARB , qui en a informé la Ville au printemps 2022.

N’empêche que le conseiller du district de la Rivière-Blanche, Jean Lessard, s’est dit déçu de savoir que le projet n'aboutira finalement pas.

On était tous emballés, mais quand on a vu certaines embûches, on s’est dit que le recul était mieux.

Le conseiller municipal du district de la Rivière-Blanche, Jean Lessard Photo : Radio-Canada

La Ville n’a toujours pas de plan pour l’avenir de cet engin. Elle dit cependant étudier d’autres options.

Le conseiller souhaite que la locomotive puisse demeurer à Gatineau. Il la voit même se garer au futur Musée régional de l’Outaouais.

Cette option est encore hypothétique aux yeux des responsables du musée qui ne cachent pas leur intérêt. Le président du Musée régional, Jean-Marc Blais, admet que cela cadrerait très bien avec le projet en chantier.

Il convient toutefois que cela est une question d’espace disponible. Une fois qu’on aura un site, on saura où le musée pourra s’installer, et ce sera plus facile pour nous de déterminer si on a les espaces pour collectionner un gros item comme celui-là.

«La locomotive a quand même eu un impact considérable sur la région», selon Jean-Marc Blais. (Photo d'archives) Photo : Crédit: Musée canadien de l’histoire, Archives institutionnelles

En attendant, la locomotive de l’ancien train à vapeur va demeurer cachée dans son hangar.

Avec les informations de Nathalie Tremblay