Transport scolaire annulé dans plusieurs régions du Nord de l’Ontario

En raison des prévisions météorologiques, le transport scolaire est annulé ce matin dans les régions de Sudbury, North Bay, Kirkland Lake et Temagami.

Environnement Canada a émis des avertissements de pluie verglaçante, de fortes chutes de neige et de brouillard par endroits.

En conséquence, le Consortium de service aux élèves de Sudbury a annoncé que les autobus ne circulent pas ce matin dans le districts de Sudbury, Espanola et de Manitoulin.

De leur côté, les Services de transport scolaire Nipissing-Parry Sound annonce que les autobus ne circulent pas ce matin à Nipissing Ouest, North Bay, Mattawa, Bonfield, Callander et les régions plus au sud, incluant Powassan, South River et la région de Parry Sound.

Le transport scolaire est aussi annulé dans la région de Kirkland Lake, Englehart, Cobalt, Temagami et Kerns.

Les écoles demeurent ouvertes, sauf à Temagami, Elk Lake et Kerns.