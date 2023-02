La Couronne tente d’ébranler William Sandeson, accusé du meurtre d’un étudiant en 2015

William Sandeson, qui était à l'époque étudiant en médecine et athlète de piste, a plaidé non coupable à l’accusation de meurtre prémédité contre Taylor Samson, un étudiant en physique à l'Université Dalhousie. Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé.

L’accusé a déjà reconnu qu'il avait amené avec lui une arme à feu lors de la transaction et qu'il avait tiré sur son interlocuteur quand ce dernier a foncé vers lui. Le suspect plaide toutefois qu'il a agi en légitime défense et qu'il avait amené l'arme avec lui simplement pour intimider le vendeur, pas pour le tuer.

William Sandeson est accusé du meurtre prémédité de Taylor Samson. Photo : CBC

La Couronne allègue plutôt que William Sandeson était profondément endetté à l'époque et qu'il prévoyait de tuer l'étudiant de 22 ans afin de lui voler les neuf kilogrammes de marijuana qu'il avait avec lui.

Contre-interrogatoire de l'accusé

Mercredi, lors de la suite du contre-interrogatoire de l'accusé, la procureure de la Couronne Carla Ball a pressé William Sandeson d'expliquer pourquoi il n'a pas appelé de l'aide ou simplement quitté l'appartement lorsqu'il a pointé l'arme sur son interlocuteur, qui n'était pas armé.

Vous aviez une arme de poing chargée , a noté Me Ball. De quoi aviez-vous peur?

Taylor Samson, 22 ans, étudiant en physique à Dalhousie, a été tué en août 2015. Photo : Police régionale d'Halifax

William Sandeson s'est défendu, soulignant qu'il avait essayé d'attirer l'attention de ses amis, qui se trouvaient dans un appartement voisin, en criant. Les amis en question n'ont cependant pas répondu, a mentionné l'accusé.

Il faisait deux fois ma taille , a répliqué l'accusé. À l'époque, William Sandeson mesurait cinq pieds neuf pouces et pesait 150 livres, tandis que Taylor Samson mesurait six pieds deux pouces et pesait 220 livres.

Aucune intention d'utiliser son arme

William Sandeson a également assuré qu'il n'avait aucune intention d'utiliser son arme. Il craignait toutefois que Taylor Samson quitte l'appartement avec la marijuana qu'il avait apportée et les 10 000 $ en espèces que l’accusé avait placés sur la table de cuisine.

J'ai crié pour lui dire de sortir de l'appartement , a raconté William Sandeson. À ce moment, Taylor Samson a commencé à rire et a dit à son acheteur: C'est fini pour toi.

Selon la version de l'accusé, c'est après avoir prononcé cette phrase que la victime s'est jetée sur lui.

J'ai appuyé sur la gâchette , a mentionné William Sandeson. Et il a arrêté de s'approcher de moi.

Taylor Samson s'est alors effondré sur une chaise et saignait de la tête ou du cou, avait déjà déclaré l’accusé lors d'un témoignage précédent.