Pluie verglaçante : des transports scolaires annulés à Ottawa et dans l’est ontarien

Environnement Canada prévoit de la pluie verglaçante dans la région de la capitale nationale, jeudi après-midi, qui pourrait laisser de 2 à 5 mm de verglas. La pluie verglaçante devrait se changer en pluie jeudi soir ou dans la nuit de jeudi à vendredi, indique-t-on.

Résultat : le Consortium de transport scolaire d’Ottawa annonce que le transport est annulé pour les écoles à Ottawa, Carleton Place, Pembroke, Brockville, Kemptville, Merrickville, Marionville et Prescott-Russell.

Début du widget . Passer le widget? pic.twitter.com/bBvKt5STWM — Consortium Ottawa (@CTSO_BUS) February 9, 2023 Fin du widget . Retour au début du widget?

La situation est la même du côté de la Commission de transport des étudiants d'Ottawa (Ottawa Student Transportation Authority) qui dessert des écoles des conseils scolaires anglophones et francophones de la Ville d’Ottawa.

Cela affecte les écoles du Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO), du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), ainsi que des conseils scolaires anglophones d’Ottawa. Les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Dans l’est ontarien, le Consortium de transport scolaire de l’Est et le Transport des étudiants de l'Est de l'Ontario (Student Transportation of Eastern Ontario) annoncent eux aussi que le transport scolaire est annulé pour toutes les régions qu’ils desservent, mais que les écoles restent ouvertes.

Le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO), le Conseil scolaire de district du Haut-Canada (UCDSB) et le Conseil scolaire anglophone de district catholique de l'Est de l'Ontario sont concernés par cette annonce. L’ UCDSB précise que toutes les activités parascolaires sont également annulées.

Du côté de l’Outaouais, aucun des centres de services scolaires n’annonçait de perturbations au moment d’écrire ses lignes.