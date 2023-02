Mobilisation à Windsor pour les victimes des séismes en Turquie et en Syrie

Alors que le bilan continue de s'alourdir après les tremblements de terre qui ont touché la Turquie et la Syrie dimanche, des associations et institutions religieuses de Windsor-Essex s’organisent pour venir en aide aux rescapés.

L’Association culturelle turco-canadienne planifie une journée portes ouvertes pour recueillir des dons cette fin de semaine.

Nous allons gérer les contributions monétaires. Tout le monde peut faire un don à l'association, il suffit d'inscrire le fonds d'aide aux victimes du tremblement de terre en Turquie sur le chèque , a indiqué Guner Aktas, porte-parole de l'organisation, lors d’une conférence de presse mercredi.

Le porte-parole de l'Association culturelle turco-canadienne de Windsor-Essex, Guner Aktas (au centre), était accompagné de plusieurs membres qui attendent encore des nouvelles de leurs proches en Turquie. Photo : CBC/TJ Dhir

Selon M. Aktas, les effets de ces tremblements de terre se feront sentir pendant plusieurs années, mais pour l'heure, l’association veut se concentrer sur les dons d'articles qui aideront les personnes touchées par ls événements.

Il y a des choses que nous pouvons fournir, comme des articles d'hygiène personnelle et des manteaux , a-t-il expliqué M. Aktas. Il fait froid là-bas. Ils sont à une altitude plus élevée et le climat est plus rude qu'ici à Windsor.

M. Aktas a ajouté que lorsque les séismes se sont produits à 4 h du matin, les gens ont été surpris dans leur sommeil, ce qui explique l'ampleur de la tragédie humaine. Les rescapés n'ont pas plus non plus rassemblés d'affaires personnelles.

De son côté, l’Association islamique de Windsor (WIA) a mis en place lundi une collecte de fonds pour contribuer aux efforts déployés sur place.

Widad Mezahi est chargée des communications de l'Association islamique de Windsor Photo : CBC/TJ Dhir

Jeudi, le site Internet de l'organisation indiquait que plus 73 000 $ avaient déjà été amassés.

De l’avis de Widad Mezahi, chargée des communications de la WIA, les images dévastatrices provenant des deux pays encouragent la communauté locale à faire preuve de générosité.

En tant que communauté, nous voulons aider autant que possible les gens de cette région du monde , explique-t-elle. D'autant plus que nous avons des membres importants de notre communauté originaires de Turquie et de Syrie qui sont touchés ou qui ont entendu parler de personnes qu'ils connaissent qui sont touchées par cette situation .

Dans un courriel, elle ajoute que l’objectif initial qui était d’atteindre 50 000 $ a été doublé pour continuer à engager les citoyens.

Une mobilisation transconfessionnelle

La communauté musulmane n’est pas la seule à se mobiliser pour venir en aide aux victimes.

Le responsable de l’Église orthodoxe d'Antioche St-Ignatius de Windsor, le père Seraphim Torres explique que le désastre n’est pas une affaire de religion.

On n’aide pas juste les chrétiens, on vient en aide à tout le monde. Peu importante la religion, on vient en aide aux êtres humains , souligne-t-il.

L’Église a lancé un appel à la communauté dans le cadre d’une collecte de fonds de l'archidiocèse orthodoxe d’Antioche d’Amérique du Nord qui compte 350 églises au Canada et aux États-Unis.

Les fonds seront envoyés aux églises partenaires de l'archidiocèse en Syrie , indique le prêtre. L’argent servira à acheter de la nourriture, des vêtements, et à rebâtir des habitations.

Jeudi matin, le comptage global officiel des victimes atteint plus de 15 000 morts avec près de 50 000 blessés en Turquie et 5000 en Syrie.

Avec des informations de Cyrielle Delmas et CBC