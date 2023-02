Choc et solidarité à Laval dans la foulée du drame

L’état de choc est toujours palpable à Laval au lendemain de la tragédie qui a coûté la vie à deux enfants de la Garderie éducative Sainte-Rose. N’empêche, des personnes ont pris part à des manifestations spontanées de solidarité avec les familles endeuillées et ébranlées par les événements.

En soirée mercredi, des voisins de la Garderie éducative Sainte-Rose et des citoyens du quartier ont afflué près du périmètre de sécurité pour y déposer des gerbes de fleurs et des oursons en peluche en hommage aux victimes de la tragédie et en signe de soutien au personnel de la garderie.

Un scénario semblable s’est déroulé à l'église Sainte-Rose-de-Lima à l’occasion d’une veillée à la chandelle.

Des choses comme ça, ça vient me toucher automatiquement, surtout des enfants et surtout si c’est volontaire. Ça vient me chercher , a raconté une femme qui se trouvait sur place mercredi soir.

À côté d’elle, son conjoint a expliqué ressentir plutôt de la colère et de la rage devant quelqu’un qui veut faire du mal à des enfants. Une autre voisine a raconté qu’elle était chamboulée . On ne s’imagine pas qu’un drame pareil peut arriver juste à côté de la maison. Ç’a été intense , a-t-elle ajouté. O n est allés déposer quelque chose en hommage aux enfants.

Cette voisine de la garderie était accompagnée de ses deux enfants qui, eux aussi, ont été durement touchés. Son fils a expliqué avoir eu la tête qui tourne.

Cet avant-midi, le premier ministre François Legault se rendra sur les lieux du drame en compagnie des chefs des partis d’opposition, du ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, du maire de Laval, Stéphane Boyer, du directeur du Service de police de Laval, Pierre Brochet.

À l’Assemblée nationale, les drapeaux seront également mis en berne.