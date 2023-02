Retour en force pour le gala du Mérite sportif de l’Estrie 

Cette année, pour la première fois en trois ans, on a des athlètes, des équipes, des entraîneurs, des événements avec des gens honorés, des gens nominés, des finalistes, puis des gagnants. On est extrêmement contents , s’est réjoui le responsable des communications, Raymond Duquette.

Au total, 17 athlètes, officiels, équipes, organismes sportifs, entraîneurs et événements ont été soulignés pendant la soirée. Un prix Victor spécial a également été remis à Louise Leblanc.

Le Victor spécial, c'est toujours un honneur pour l'ensemble d'une carrière d'une personne. Dans son cas, sa carrière n'est pas terminée, mais elle a atteint les Jeux olympiques en tant qu'officielle en natation. Elle a gravi tous les échelons. Elle a commencé comme chronométreuse au bord de la piscine, puis elle a fait tous ses niveaux en tant qu’officielle. [...] Le mérite sportif de l’Estrie veut lui rendre hommage pour avoir accédé aux plus hauts sommets , explique Raymond Duquette.

Entre les Jeux olympiques, les Jeux du Canada et les Jeux du Québec, plusieurs athlètes de la région ont aussi connu d’excellentes saisons. Les patineurs de vitesse courte piste Jordan Pierre-Gilles et Kim Boutin ont notamment raflé les Victors des athlètes de niveau international pour leurs prouesses aux Jeux de Pékin.

Lauréats des Victors du 42e gala du Mérite sportif de l’Estrie : Organisme sportif : Volleyball Sherbrooke

Manifestation sportive : le Championnat canadien junior courte piste (patinage de vitesse)

Entraîneur de niveau provincial : Jean-Philippe Gauthier (football)

Entraîneur d’excellence : Entraîneurs de l'Équipe Québec (volleyball de plage)

Officiel : Sheila Couture (soccer)

Bénévole : Carl Perreault (patinage artistique)

Équipe de niveau provincial : Les Cantonniers de Magog (hockey)

Équipe d’excellence : Laura Coté-Collin et Audrey Gauthier (volleyball de plage)

Athlète masculin de niveau québécois en sport collectif : Steve Mboumoua (football)

Athlète féminine de niveau québécois en sport collectif : Kelly-Ann Prince (soccer)

Athlète masculin de niveau québécois en sport individuel : Noé Alain (BMX)

Athlète féminine de niveau québécois en sport individuel : Delphine Piatera Mercier (natation)

Athlète masculin de niveau canadien : Maxime St-Onge (vélo de montagne)

Athlète féminine de niveau canadien : Laura Coté-Collin (volleyball de plage)

Athlète masculin de niveau international : Jordan Pierre-Gilles (patinage de vitesse courte piste)

Athlète féminine de niveau international : Kim Boutin (patinage de vitesse courte piste) Source : Mérite sportif de l’Estrie

Le public pourra regarder le gala dans environ deux semaines sur MAtv. La soirée sera aussi diffusée sur un nouveau site Internet du Mérite sportif de l’Estrie. Ce dernier devrait être mis en ligne d’ici quelques semaines.

Raymond Duquette rappelle par ailleurs à la population de ne pas hésiter à soumettre la candidature d'athlètes pour le prochain gala.