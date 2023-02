La piste cyclable de la rue Yonge devient permanente

La piste cyclable le long de la rue Yonge entre la rue Bloor et l’avenue Davisville est là pour rester, a tranché le conseil municipal mercredi de Toronto dans un vote à 22 contre 3.

La piste, qui est séparée des automobiles par des blocs en béton et des poteaux en plastique, a été ouverte en 2021 à titre de projet pilote. Les fonctionnaires municipaux ont conclu que le projet était un succès et recommandé que l’aménagement deviennent permanent.

Des résidents affirment toutefois que la piste cyclable a augmenté la congestion routière, ce qui a donné lieu à des épisodes de rage au volant et a retardé des véhicules d’urgence.

Les employés municipaux ont calculé que les automobiles mettent en moyenne seulement 70 secondes de plus à franchir la distance et ont estimé que le temps de réponse des véhicules d’urgence n’avait pas vraiment beaucoup changé.

Le conseiller municipal Jon Burnside et le maire John Tory auraient préféré que le projet pilote soit prolongé jusqu’en novembre, pour permettre de recueillir plus d'informations et de répondre aux critiques.

Le conseil municipal a demandé aux fonctionnaires d’apporter des changements à la signalisation et aux intersections pour rendre la circulation plus fluide.

Les services d’urgence devront aussi lui fournir plus de données sur le temps de réponse dans ce secteur.