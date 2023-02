Un nouvel aperçu de Zelda: Tears of the Kingdom

« The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom », la suite à venir de « The Legend of Zelda: Breath of the Wild », a été présentée par Nintendo Direct ce mercredi dans une vidéo diffusée partout à travers le monde. La suite tant attendue arrivera sur Nintendo Switch le 12 mai.

Les joueurs pourront y vivre une aventure épique à travers les terres et les cieux d’Hyrule et visiter des îles mystérieuses qui flottent dans les cieux.

En plus du jeu standard, la version de collection The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector’s Edition sera offerte le jour de la sortie et inclura un livre d’art, un boîtier Steelbook, une affiche magnétique Iconart et un ensemble de quatre badges.

Les extraits de jeu dévoilés au public incluaient entre autres des armes et de mystérieux véhicules jamais vus auparavant.

Outre la nouvelle aventure de Zelda, Nintendo a invité les joueurs à la rencontre des Pikmin. Les minuscules créatures ressemblant à des plantes débarqueront sur Nintendo Switch le 21 juillet. Pikmin 4 invite les joueurs à faire pousser les plantes, les cueillir, les diriger et les utiliser pour vaincre les ennemis. Les nouveaux Pikmin de glace pourront geler les ennemis et l’environnement.

Nintendo Switch accueillera Mickey et ses amis le 28 juillet dans Disney Illusion Island. Les comparses exploreront la mystérieuse île de Monoth dans leur quête pour retrouver trois livres magiques et sauver les Hokuns, ses petits habitants à fourrure. Dans ce nouveau jeu d’aventure en 2D coopératif, Minnie Mouse, Donald Duck et Dingo arpenteront le monde fait à la main entièrement doublée avec une bande-son originale.

Le nouveau jeu Sea of Stars a également été présenté par l’entreprise mercredi. Celui-ci permet de combiner les pouvoirs du soleil et de la lune pour repousser le mal. Ce jeu de rôle rétro. Ce jeu hyper attrayant permettra aux joueurs d’anéantir les ennemis avec des attaques et des combats visuellement accrocheurs dès le 29 août sur nintendo Switch. Une démo gratuite est déjà disponible dans le Nintendo eShop.

Nintendo a aussi annoncé qu’une collection grandissante de neuf titres classiques de jeux Game Boy serait ajoutée au service Nintendo Switch Online. Le service Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel accueillera un catalogue de jeux Game Boy Advance qui s’étoffera avec le temps, à commencer par six titres classiques aujourd’hui.