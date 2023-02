Financement en santé : enfin de la stabilité dit le ministre Adrian Dix

Il s’agit de propositions sur 10 ans qui nous donnent une certaine stabilité , a-t-il souligné.

L’offre fédérale de près de 200 milliards sur 10 ans est en deçà de ce que réclamaient les provinces, soit une augmentation des transferts, pour qu’ils représentent 35 % des budgets provinciaux en santé.

Avec 46,2 milliards de dollars d’investissements supplémentaires au cours de la prochaine décennie, les transferts représenteront plutôt 24 % du budget provincial en santé.

Dans une allocution dans l’enceinte de l’Assemblée législative, Adrian Dix a réitéré l’importance qu’accorde son gouvernement à la santé : C’est une priorité essentielle du gouvernement et on va le démontrer dans notre budget. Ça va être autre chose que ce qu’on a vu du gouvernement fédéral.

Le premier ministre David Eby devrait réagir de façon plus spécifique jeudi, à son retour à l’Assemblée législative.

En 2022-2023, la santé représente une enveloppe de 25,458 milliards de dollars en Colombie-Britannique, soit environ 50 % du budget provincial.

Les coûts devraient continuer d’augmenter au cours des prochaines années, alors que la population de Colombie-Britannique est vieillissante.

« Nous voyons beaucoup de gens s’installer ici. C’est l’endroit où ils viennent le plus prendre leur retraite. Et pourquoi pas? C’est le meilleur endroit au monde pour prendre sa retraite. [...] Notre population de 75 ans et plus devrait doubler les prochaines années. »