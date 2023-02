Amos ajoute deux pompiers à demi-temps à sa force de frappe

Lors de sa séance du 6 février, le conseil municipal a procédé à la création du poste de pompier à temps complet, puis a officialisé l’embauche de deux personnes à ce poste. Elles partageront leur temps entre le Service des incendies et le Service des travaux publics.

Le Service des incendies compte déjà quatre pompiers à temps complet, soit le directeur, le directeur adjoint, le capitaine et le préventionniste. Il compte aussi sur un pompier volontaire à l’emploi de la Ville, ce qui l’assure dorénavant d’une force de frappe minimale de sept pompiers pour les appels de jour.

En vertu du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC Abitibi, il lui faut déployer un minimum de 10 pompiers sur un feu de résidence et de 14 pompiers pour les incendies de commerces et d’industries. Un enjeu de taille dans le contexte actuel de la pénurie de main-d’œuvre pour un service qui mise d’abord sur des pompiers volontaires.

C’est difficile d’avoir des pompiers volontaires qui sont disponibles. Les entreprises, avec la pénurie de main-d’œuvre, n’ont pas le réflexe de libérer les gens. Créer deux postes qui vont être à l’hôtel de ville, une semaine comme journalier, une semaine comme pompier, ça va être facilitant pour notre intervention quand on va aller sur les feux , affirme le maire d’Amos, Sébastien D’Astous.

Réaliser d’autres tâches

Sébastien D'Astous, maire d'Amos, explique qu'il est difficile de recruter des pompiers volontaires. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ces nouveaux pompiers pourront aussi effectuer d’autres tâches pour lesquelles il fallait mobiliser du personnel en heures supplémentaires.

En même temps, on voulait aussi pouvoir réaliser des tâches qu’on n’avait pas le temps de faire ou pour lesquelles il fallait faire entrer des pompiers volontaires pour les réaliser. On parle d’inspections, de vérifications, des choses comme ça. Le travail qui avait tendance à s’accumuler et que là, on va pouvoir faire en temps horaire sur semaine , fait valoir Sébastien D’Astous.

Le Service des incendies de la Ville d’Amos compte 33 pompiers sur une possibilité de 40. Il est toujours à la recherche de nouveaux candidats pour se joindre à sa brigade de volontaires.