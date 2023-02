Le moratoire sur les événements à Saguenay fait réagir

Cette décision a été entérinée à l’unanimité lors du conseil municipal qui s’est tenu mardi.

Cet été, trois festivals proposeront des spectacles de façon concurrente les 6, 7 et 8 juillet.

Tout d’abord, La Noce de bois aura lieu du 6 au 8 juillet alors que les Grands crus musicaux ont des spectacles prévus les 7, 8, 13, 14 et 15 juillet. Ces deux événements sont présentés à Chicoutimi.

Jonquière en musique est un événement gratuit qui est présenté sur une période de trois semaines, du jeudi au dimanche, à partir du 29 juin jusqu’au 16 juillet.

Une régie des événements et un comité aviseur, sur lequel siègent des conseillers, existent déjà, mais ils n'ont pas de pouvoir pour les dates.

On veut être équitable avec tout le monde, donc il y a des privés, il y a des OBNL . On est propriétaire de certaines infrastructures, il y a des privés qui ont leurs propres infrastructures. Qu'est-ce qu'on paie à la Ville, à quel montant et qu'est-ce qu'on veut pour ça , a expliqué la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

La position de Jonquière en musique

Le directeur général de Jonquière en musique, Alain Tremblay, ne croit pas en la pertinence d'un tel comité. Selon lui, il faudrait s'assurer que les festivals se tiennent à des moments différents dans l'été et revoir la répartition des subventions.

Le directeur général de Jonquière en musique, Alain Tremblay Photo : Radio-Canada

Il soutient que cette situation va causer une pression sur les infrastructures et sur la main-d'oeuvre, déjà rare.

Ça nous cause certains problèmes en ce qui concerne le personnel, en ce qui concerne au niveau des bars, au niveau de la sécurité, aussi pour le recrutement des artistes , a énuméré le dirigeant de ce festival gratuit.

La Noce a avisé la Ville

Pour ce qui est du directeur général du festival La Noce, Fred Poulin, il voit d'un bon oeil ce comité parce qu'il estime que plusieurs organisateurs s'arrachent les mêmes dates et qu'une meilleure coordination entre événements est nécessaire dans l'avenir.

C'est sûr que la Ville se retrouve au milieu de tout ça. Mais après ça, c'est l'offre et la demande comme dans n'importe quel autre marché. C'est les festivaliers, le public ou les gens de la région qui vont décider à quel événement ils veulent aller. Financièrement, les événements aussi, s'il n'y a pas de soutien de la Ville ou il n'y a pas de vente de billets, il y en a qui vont peut-être s'éliminer par eux-mêmes. Dans le meilleur des mondes, il y aurait une activité tous les week-ends au Saguenay. Je pense que c'est déjà le cas, mais c'est d'essayer de justement créer des forces , a-t-il élaboré.

Le DG de la Noce a d'ailleurs fait part de la situation à la Ville et aux responsables de la Zone portuaire où auront lieu les Grands crus, mais aucun changement n'a été apporté.

D'après un reportage de Roby St-Gelais