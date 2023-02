Une nouvelle piscine à l’Île Saint-Quentin pour 2025

Ce projet-là ne date pas d’hier. Il a été évalué avant même que le plan directeur ne soit déposé en 2019. On y arrive enfin! se réjouit Josée-Anne Labrousse, la directrice générale du Parc de l’île Saint-Quentin. La piscine est vétuste. Elle est fissurée, elle nécessite qu’on la remplisse une fois par semaine. Ça allait de soi qu’elle soit modifiée en même temps que le pavillon.

Toutefois, avant de pouvoir accueillir les premiers baigneurs en 2025, juste à temps pour les Jeux du Québec, il faudra se priver du bassin à l’été 2024. Il n'y aura pas de piscine à l'Île Saint-Quentin , dit Josée-Anne Labrousse. Elle explique qu’ils vont profiter des travaux pour l’agrandir. On va passer d’une piscine qui accueille 240 baigneurs, à une piscine qui va accueillir 300 baigneurs.

Un nouveau pavillon plus fonctionnel

Le pavillon devra être accessible pour tout le monde à l’été 2024 , assure la directrice. Elle ne peut dire avec précision ce à quoi il ressemblera puisqu’à ce moment-ci, la corporation travaille sur les composantes avec les architectes. Ce qu’on voit, c'est les maquettes qui ont été élaborées pour le plan directeur. C’était vraiment juste une ébauche. [...] Je n’ai pas d’idée de visuel encore.

Deux étages composeront le pavillon qui sera plus grand. Il pourra accueillir 400 personnes. On y retrouvera un bloc sanitaire qui pourra aussi servir pour les usagers du camping, un vestiaire, le hall d’entrée aura aussi plusieurs utilités. Et au deuxième étage, on parle vraiment d’une salle polyvalente. On va pouvoir accueillir les camps de jour, des groupes scolaires, la population va aussi avoir accès à la location , décrit Josée-Anne Labrousse. Elle ajoute que le pavillon sera accessible toute l’année. On va pouvoir mettre les patins-là , l’hiver.

La directrice voit plus grand pour le parc. Dans sa nouvelle planification stratégique pour les trois prochaines années, elle souhaite faire rayonner l’endroit au-delà de Trois-Rivières.

D'après une entrevue à l'émission Toujours le matin et avec les informations de Jacob Côté