La recherche et l’innovation pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre

Luc Sirois, innovateur en chef et directeur général du Conseil de l’innovation du Québec, estime que la recherche et l’innovation se veulent une belle façon de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qui frappe durement dans la région et dans la province.

La pénurie est dramatique ici et ça va s’amplifier dans les années à venir. Donc, faire des projets d’innovation et de la transformation numérique, c’est la clé pour y faire face , a-t-il affirmé en marge de la conférence qu’il prononçait mercredi lors d’un dîner de la Chambre de commerce de Val-d’Or.

Il y a des façons de développer, de créer de la richesse, avec les employés qu’on a déjà. Il y a des façons d’utiliser la technologie pour arriver à l’expansion qu’on veut faire sans avoir besoin de plus de gens, a poursuivi M. Sirois. On pense à l’intelligence artificielle, à l’automatisation, à la robotisation et à de nouveaux produits.

Selon lui, l’innovation et la recherche sont des principes qui s’appliquent partout. Mais secteur par secteur, les solutions vont être différentes , a fait remarquer Luc Sirois, un ingénieur diplômé de l’Université Harvard en administration des affaires.

« On peut faire de l’innovation à court terme, améliorer son quotidien et la façon qu’on fait les choses, comme le service à la clientèle et la productivité sur le plancher. On peut faire de nouveaux produits et de nouveaux services qu’on va commercialiser pour les vendre ailleurs. On peut aussi faire de la recherche à long terme, développer de la science, du savoir, travailler avec l’université pour être capable d’inventer ce qui va être utile demain » — Une citation de Luc Sirois, innovateur en chef et directeur général du Conseil de l’innovation du Québec

La région, une locomotive

Luc Sirois trace par ailleurs un portrait plutôt positif de l’Abitibi-Témiscamingue en matière d’innovation. C’est intéressant de voir comment la région est une locomotive économique , signale-t-il.

Le secteur de la production de biens est particulièrement performant. Il y a un grand revenu par employé, donc une forte productivité de ce côté. On y investit beaucoup, on arrive à avoir des résultats. La prochaine étape, par contre, est d’investir plus en recherche, a soutenu M. Sirois. On a l’occasion de créer ici, en Abitibi-Témiscamingue, de nouveaux produits, des nouvelles technologies et des nouvelles solutions pour nos besoins. On pourra ensuite commercialiser à l’extérieur. C’est la prochaine étape.

Luc Sirois mise sur la recherche et l'innovation pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

L’innovateur en chef de la province note évidemment que le secteur minier en est un de pointe dans la région, avant d’ajouter : En même temps, c’est un secteur où on pourrait amener encore plus de nouvelles technologies. Dans le secteur de la construction aussi, on est particulièrement productifs. Et un autre endroit où on est forts ici, c’est dans les services techniques et scientifiques. On avait un exemple aujourd’hui, à la conférence, d’un entrepreneur [Géophysique Abitibi] qui a développé sa propre technologie. C’est le secteur où on crée le plus de richesse et où on brevète le plus par employé. Ce savoir-faire, en Abitibi-Témiscamingue, est fantastique, il est unique, et je pense qu’il faut l’amener au reste du monde.

Des programmes peu utilisés

Enfin, M. Sirois s’étonne de constater que les entreprises de la région utilisent peu les programmes de financement des gouvernements qui sont disponibles.