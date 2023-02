La refonte du pont Granville à Vancouver commence la semaine prochaine

La refonte du pont Granville à Vancouver commencera la semaine prochaine. La première phase des travaux consiste à transformer les deux voies de circulation les plus à l'ouest en voies réservées aux piétons et aux cyclistes.

Le pont Granville, qui date des années 1950, est le dernier des trois ponts de False Creek à bénéficier d'améliorations pour les piétons et les cyclistes.

Avant la pandémie de COVID-19, environ 65 000 véhicules traversaient quotidiennement la passerelle à huit voies, soit bien en deçà de sa capacité, selon le directeur des transports de la Ville de Vancouver, Paul Storer.

Une fois les travaux terminés, le pont comptera six voies pour les véhicules, soit trois dans chaque sens.

Lorsque nous examinons les volumes de trafic, nous constatons que les véhicules peuvent tenir sur deux voies dans chaque direction, [il est donc] possible de réaffecter beaucoup d'espace aux piétons et aux cyclistes , explique-t-il.

Croquis de la future extrémité nord du pont Granville. Photo : Ville de Vancouver

Entre autres, les boucles de circulation à l'extrémité nord du pont seront supprimées et remplacées par un nouveau réseau de rues. Selon la Ville, ces boucles sont un obstacle pour les piétons et les cyclistes qui tentent d'entrer ou de sortir du pont.

Cela [leur] créera de bien meilleures connexions , affirme Paul Storer. Il ajoute que cela libérera également les propriétés [voisines] pour le réaménagement, y compris le remplacement des logements sociaux.

Un projet de 50 millions de dollars

Le projet, qui coûte environ 50 millions de dollars, devrait être achevé à la fin de l'année prochaine. Pendant la construction, deux voies de circulation seront conservées dans les deux sens.

« La circulation sera plus lente et certains conducteurs finiront par emprunter d'autres routes, mais nous ne prévoyons pas d'embouteillages importants à cause de cela. » — Une citation de Paul Storer, directeur des transports, Ville de Vancouver

La municipalité indique aussi que les autobus seront déviés lorsque la rue Granville sera temporairement fermée à la circulation entre la rue Drake et le croissant Beach. De plus, les trottoirs de part et d'autre du pont de Granville resteront ouverts à tous les usagers autant que possible.

Les nouvelles voies piétonnes et cyclables seront à double sens, contrairement au pont Burrard, où la circulation est à sens unique de chaque côté. Des barrières de sécurité en béton seront installées pour les séparer de la circulation automobile, ainsi que le trottoir du côté est.

Un croquis de la future extrémité sud du pont Granville à Vancouver. Photo : Ville de Vancouver

À l'extrémité sud du pont, de nouveaux feux de circulation seront installés pour relier la route à la 5 e Avenue et à l'Arbutus Greenway.

Les améliorations futures pourraient inclure un ascenseur entre le pont et l'île Granville, et des voies réservées au transport en commun.

Apporter ces améliorations indispensables à la sécurité et à l'accessibilité du pont Granville signifiera que le pont pourra véritablement servir de lien vital pour tous les modes de déplacement entre les centres commerciaux et d'emploi du corridor Broadway et le centre-ville , a déclaré le maire, Ken Sim.

Avec les informations de Karin Larsen