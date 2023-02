L’astrologie bouscule les spiritualités traditionnelles

Dans son édition 2021, Statistique Canada constate que le Yukon et la Colombie-Britannique se distinguent par rapport à leur population qui déclare être sans affiliation religieuse.

Près de trois personnes sur cinq (59,7 %) au Yukon et un peu plus de la moitié (52,1 %) de la population de la Colombie-Britannique ont déclaré ne pas avoir d'affiliation religieuse en 2021.

Selon le professeur en psychologie sociale à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), Azim Shariff, ces données ne sont pas surprenantes : la religiosité est en déclin dans l’Ouest depuis plusieurs années. D'ailleurs, la participation à la religiosité a toujours été plus faible dans cette partie du pays comparée au reste du Canada.

D’après Sarah Wilkins-Laflamme, professeure associée au département de sociologie de l’Université de Waterloo, de nombreux chrétiens, notamment des protestants européens, se sont installés en Colombie-Britannique au 19e et au début du 20e siècle. Cependant, le christianisme n’a pas été institutionnalisé à la même échelle dans la province que dans le reste du Canada.

De nos jours, précise Azim Shariff de l' UBC, les scandales sexuels, l’hypocrisie de leaders religieux ou encore les positions dépassées sur des problèmes sociaux d'actualité tendent à fragiliser le sentiment d’appartenance des adeptes d'institutions religieuses.

En d’autres termes, les fidèles prennent leurs distances.

Certains se tournent vers l'astrologie, qui gagne en popularité. Cela se reflète sur l'offre de balados qui traitent du sujet. Plusieurs contenus spécialisés abordent ces croyances et pratiques, allant des prévisions astrologiques aux interprétations de signes du zodiaque.

La populaire application Co-Star promet ainsi une expérience sociale très personnalisée, qui fait entrer l'astrologie dans le 21e siècle. Elle comptait 1,9 million d'utilisateurs en 2019.

Cette année, elle en dénombre 27,5 millions.

Sur Instagram, l'entreprise qui promet des prédictions basées sur des cartes de la NASA, comptabilise 2 millions d'abonnés.

« L’astrologie est l’analyse et l’étude des emplacements et des mouvements du soleil, de la lune et des planètes. Le but est de recueillir des informations à propos de la personnalité et du comportement d'une personne, à la fois sur un plan individuel et collectif. »