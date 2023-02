Convoi des camionneurs : la VG d’Ottawa pointe du doigt un manque de communication

Dans ses conclusions qui se sont traduites en une trentaine de recommandations, elle estime que la Ville et le Service de police d’Ottawa (SPO) ont fait « des efforts indéfectibles pendant l’intervention d’urgence », cependant, des problèmes de communication ont tout de même retardé l'efficacité de ces interventions.

Le SPO et certaines directions générales de la Ville n’ont pas tout de suite fait appel à sa fonction de coordination centrale pour les situations d’urgence, ce qui a retardé la planification et la préparation centralisées de la Ville en prévision de la manifestation , écrit la vérificatrice générale Nathalie Gougeon, dans un premier rapport.

Au total, la VG a fait 20 recommandations à la Ville, 11 recommandations à la Commission de services policiers et 4 au service de police d’Ottawa. Toutes les parties les ont acceptées.

La vérificatrice générale d'Ottawa, Nathalie Gougeon. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : CRDI / Michelle Valberg

Dans son compte-rendu portant sur l’intervention de la Ville d’Ottawa dans la manifestation du convoi de camionneurs, la vérificatrice générale a cherché à savoir si la Ville a été prompte et efficace pour appuyer les opérations policières, aider les résidents d'Ottawa, en plus d’assurer la continuité des services de la Municipalité dans toute la mesure du possible .

Mme Gougeon souligne qu’à l’époque de la manifestation, la Ville, à l’instar de l’ensemble du Canada, faisait face à de multiples défis liés à la pandémie de COVID-19. De ce fait, la manifestation a été une urgence sans précédent , note-t-elle.

Mais, il lui paraît clair qu’avant l’arrivée du convoi, c’est le SPO qui a pris les décisions de planification importantes, qui ont été appuyées par la Ville sur demande , indique le rapport.

Recommandations

Le rapport déplore également le fait que le SPO n’a communiqué qu’avec certains employés de la Ville représentant la direction générale, et que le Bureau de gestion des mesures d’urgence (BGMU) n’a pas été considéré comme un partenaire principal dans la pré-planification.

Par conséquent, la VG recommande à ce que la Direction générale des services de protection et d’urgence (DGSPU) travaille en collaboration avec le SPO et le BGMU , afin de mettre en place un Plan de gestion des mesures d’urgence de la Ville.

Des manifestants ont paralysé le centre-ville d'Ottawa pendant plusieurs semaines l'hiver dernier. ( Photo d'archives) Photo : AFP via Getty Images/ANDREJ IVANOV

Mme Gougeon estime aussi que la Ville n’a pas non plus suffisamment informé les résidents à propos des services disponibles qui pouvaient les aider.

Tout comme elle estime que la Ville aurait dû communiquer ouvertement avec les conseillers municipaux.

Seul le SPO pouvait répondre à de nombreuses questions qui ont été posées, puisqu’elles se rapportaient au convoi même ou aux décisions à prendre dans la gestion de la manifestation et l’expulsion des manifestants. Or, s’agissant des décisions et des questions municipales, la Ville avait l’obligation de communiquer avec les conseillers municipaux pour s’assurer qu’ils étaient bien informés et consultés , fustige-t-elle.

Par conséquent, elle recommande qu’à l’avenir le directeur municipal, de concert avec le directeur général de la DGSPU établissent des protocoles et s’assure que les conseillers soient au courant des décisions clés touchant leur quartier afin qu’ils informent leurs concitoyens.

Intervention du SPO en collaboration avec la Ville

Dans son deuxième rapport, la VG s’est penchée exclusivement sur les activités du SPO . Elle a voulu savoir si la collaboration entre la SPO et la Ville a été ponctuelle et efficace, ajoute-t-elle.

Elle conclut que le SPO et la Ville ont, dans toute la mesure du possible, travaillé efficacement en collaboration dans une communauté d’objectifs et que chaque organisation a pu aider l’autre en lui apportant les ressources, les infrastructures et l’expertise voulues, le cas échéant.

Mais elle note que l'information privilégiée communiquée par le SPO à la Ville était insuffisante, ce qui a eu un impact sur l’efficacité de la planification de la Ville .

De plus, le SPO n’a pas mobilisé avec cohésion les ressources de la Ville dans la gestion de la circulation pendant toute la durée de la manifestation du convoi de camionneurs, selon le rapport.

Le centre-ville d'Ottawa a été paralysé pendant plusieurs semaine l'hiver dernier. (Photo d'archives) Photo : RCI / RADIO-CANADA / GABRIEL LE MARQUAND PERREAULT

Elle recommande donc que prochainement, le SPO consulte activement l’Unité de la gestion de la circulation de la Ville pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités dans la gestion des incidents de la circulation et pour faire appel à son expertise spécialisée dans la gestion de la circulation.

Toutefois, Mme Gougeon précise que parce que d’autres organismes mènent des travaux d’envergure comparable, notre Bureau a décidé de limiter, pour l’instant, le périmètre de sa vérification de l’intervention du SPO à la collaboration du SPO avec le personnel de la Ville d’Ottawa avant et pendant la manifestation du convoi de camionneurs. Lorsque ces organismes auront déposé les résultats de leurs examens et de leurs enquêtes, le bureau de la vérificatrice générale pourra procéder à des travaux complémentaires , dit-elle.

Le rôle de la Commission de services policiers d’Ottawa

Dans son dernier rapport, la VG s’est penchée sur le rôle de la Commission de services policiers d’Ottawa ( CSPO). Mme Gougeon explique qu’elle a cherché à savoir si la CSPO avait pris toutes les mesures nécessaires et appropriées, en prévision de la manifestation et pendant cette manifestation, pour s’acquitter de son mandat, qui consiste à assurer des services policiers convenables et efficaces dans la Ville d’Ottawa.

Mme Gougeon estime que la Commission n’a pas clairement compris son rôle dans cet événement majeur.

La VG explique la CSPO a demandé des conseils et de l’aide juridiques.

Sauf qu’à mesure que le temps passé et et afin de s’acquitter de son mandat, la Commission a pris des mesures pour demander l’information opérationnelle et a posé des questions au chef de police; toutefois, pendant la plus grande partie de la durée de la manifestation, soit trois semaines, cette information ne lui a pas été donnée, ce qui s’est répercuté sur sa capacité à exercer efficacement ses responsabilités dans la surveillance.

Mme Gougeon recommande que les membres de la Commission possèdent les qualités, les compétences et aient le temps et l’aide nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions de gouvernance.