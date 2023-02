Cinq musées de la Côte-Nord se partagent 1,8 M$ de Québec

Le Musée régional de la Côte-Nord, le centre Archéo Topo, le Centre d’interprétation des mammifères marins, la Chapelle de Tadoussac et le Phare de Pointe-des-Monts se partageront ce montant.

Quatre des cinq responsables de ces organismes se réjouissent des sommes reçues.

L'exposition « Vaciller comme un paysage » de l'artiste Eveline Boulva au Musée régional de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Musée régional de la Côte-Nord

À Sept-Îles, la direction du Musée régional de la Côte-Nord est déçue du montant de l’aide financière de Québec pour son fonctionnement des trois prochaines années, qui est de 684 540 $.

Sa directrice générale, Joanie Jacques, espérait recevoir au moins 1,2 million $.

Elle précise que le musée avait reçu plus de 700 000 $ lors de la période de 2016 à 2019.

Selon elle, Québec souhaite que l’établissement soit plus autonome dans son financement.

Toutefois, les revenus générés notamment pas la vente de billets ne suffisent pas pour couvrir les coûts pour l’ensemble de la programmation projetée jusqu’en 2025, explique-t-elle.

On veut avoir une programmation diversifiée pour, à la fois, attirer la clientèle estivale, mais aussi pour attirer la population locale. On ne peut pas se permettre d’avoir la même programmation tout au long de l’année. On est une équipe de quatre employés à temps plein, donc on doit aller chercher des expositions itinérantes qui sont montées à l’extérieur de la région. Ces expositions viennent avec certains frais [élevés] , précise Joanie Jacques.

Joanie Jacques, directrice générale au Musée régional de la Côte-Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

« On va devoir compenser avec des aides financières qui viennent du privé. Autrement, si l’on ne peut pas aller chercher ces montants, c’est la programmation qui va peut-être être un peu affectée. On devra faire des choix. » — Une citation de Joanie Jacques, directrice générale du Musée régional de la Côte-Nord

Des heures prolongées à la Chapelle de Tadoussac

La Chapelle de Tadoussac reçoit une aide financière de 160 580 $ de Québec pour son fonctionnement jusqu’en 2025.

La gestionnaire de la Chapelle de Tadoussac, Nathalie Murray, indique que cette somme représente presque le double de celle reçue pour la période de 2019 à 2022, qui était d’environ 87 000 $.

Avec cette enveloppe majorée, l’établissement pourrait ouvrir tous les jours de la semaine cet été, alors qu’elle n’était ouverte principalement que du lundi au vendredi l’année dernière.

Nathalie Murray souhaite notamment embaucher deux nouveaux employés, pour un total de trois personnes, afin d’allonger les heures d’ouverture de la chapelle.

La fin de semaine est beaucoup plus payante. Que ça soit du tourisme local, régional ou international, il y a beaucoup de monde la fin de semaine , lance-t-elle.

Située à l'entrée du village, rue des Pionniers, la chapelle anglicane de Tadoussac témoigne de la présence de villégiateurs et de touristes anglophones à l'embouchure du Saguenay depuis maintenant plus de 150 ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

La Chapelle de Tadoussac doit ouvrir ses portes au public cette année dès la fin du mois de mai jusqu’à l’Action de grâce.

Hausse salariale au centre Archéo Topo

Le centre Archéo Topo, une institution située aux Bergeronnes, reçoit de son côté 280 210 $.

Sa directrice générale, Joëlle Pierre, indique qu'il s'agit d'une hausse d’environ 60 000 $ comparativement à la dernière période de 2019 à 2021.

Avec une enveloppe plus importante, l'organisme pourra augmenter le salaire de ses employés.

Auparavant, Joëlle Pierre offrait à ses animateurs guides-interprètes des salaires oscillant entre 16 et 18 dollars l’heure. Elle pourra maintenant offrir des salaires allant jusqu’à 20 dollars l’heure.

[Il y a une vingtaine d’années], quand j’ai commencé à travailler chez Archéo Topo, mes guides-interprètes travaillaient à peu près au salaire minimum. Ça ne fonctionne plus. Si je veux engager de bons guides, il faut que j’offre des salaires décents , admet Joëlle Pierre.

Le centre Archéo Topo de Bergeronnes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Meilleurs salaires au Centre d’interprétation des mammifères marins

Même son de cloche au Centre d’interprétation des mammifères marins, situé à Tadoussac.

Tout comme au centre Archéo Topo, l’aide financière de 605 600 $ pour la période s’échelonnant jusqu’en 2025 représente une hausse significative à la période précédente.

Le directeur du Centre d’interprétation des mammifères marins, Patrice Corbeil, note que la hausse est d’environ 150 000 $.

Dans les organismes sans but lucratif, les salaires sont souvent vraiment en bas du marché. On va pouvoir [notamment] ajuster les salaires, mais aussi maintenir les postes permanents , raconte Patrice Corbeil.

Patrice Corbeil, directeur du Centre d’interprétation des mammifères marins à Tadoussac. (Photo d'archives) Photo : Lise Gagnon

Le Phare de Pointe-des-Monts retrouve son financement

La Corporation de promotion et de développement du site du phare historique de Pointe-des-Monts va recevoir 137 000 $ de Québec pour les trois prochaines années.

Après de ne pas avoir reçu de montant lors de la dernière période, l’organisme se réjouit du retour de cette enveloppe. Il y a trois ans, le Phare de Pointe-des-Monts n’était plus admissible à cette aide financière.

Il y a trois ans, on avait perdu notre accréditation muséale. On ne respectait plus les normes exigées. On n’avait pas vraiment développé des politiques de ressources humaines et pour la collection. On a travaillé fort. J’ai travaillé avec une muséologue bénévole pour obtenir à nouveau notre accréditation , raconte la directrice générale de la Corporation de promotion et de développement du site du phare historique de Pointe-des-Monts, France Caron.

Le phare de Pointe-des-Monts, à l'entrée du golfe du fleuve Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’aide financière s’inscrit dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM), dont le but est d’aider les organismes à accomplir leur mission et à réaliser des activités éducatives et culturelles.