Une nouvelle tarification de la ZEC Martin-Valin surprend les motoneigistes

Que ce soit en automobile ou en motoneige, il en coûte désormais 13,46 $ par jour pour circuler sur le territoire de la Zec Martin-Valin 12 mois par année.

La zone d'exploitation contrôlée, située au nord de Saguenay, défend cette nouvelle tarification par l'ajout de services en hiver.

On n'est pas présent sur le territoire, ça handicape un peu. On a eu de la patrouille. De plus en plus, ça devient comme naturel qu'il faut qu'on soit sur notre territoire pour apporter de la surveillance, de la protection. Également, nous, on s'occupe, on est responsable de l'entretien du chemin, également, du F200 , a expliqué Marie-Josée Savard, directrice générale de la Zec Martin-Valin.

Marie-Josée Savard est la directrice générale de la ZEC Martin-Valin. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

La perception de droits découle de la réglementation du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Jusqu'à présent, une trentaine de constats d'infraction ont été émis. Les contrevenants s'exposent à une somme d'environ 400 $.

L'assistant qui est engagé par la zec , lui, est accrédité par le ministère donc par la Protection de la faune directement. Il rédige son rapport et le remet à un agent responsable. À ce moment-là, c'est l'agent qui traite l'infraction en tant que tel , a détaillé Maxime Doré, adjoint aux opérations à la Zec Martin-Valin.

Il a reconnu, toutefois, qu’il est plus avantageux pour la zec de vendre un droit de passage, alors que le montant de l’amende se retrouve dans les coffres du ministère.

Des motoneigistes rencontrés par Radio-Canada ont dit ne pas être au courant qu’ils s’exposaient à une amende.

On a notre carte de sentiers de motoneige mais, on ne savait pas qu'on devait payer l'accès à la zec , a répondu une motoneigiste.

Je n'étais pas au courant, absolument pas , a répondu un autre.

Si la Zec Martin-Valin admet qu'elle doit mieux informer les visiteurs, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) craint de son côté une baisse du nombre de membres.

Il y a même des membres du club Caribou-Conscrit qui ont l'intention de ne plus être membres à cause de cette situation. Ils considèrent qu'ils sont membres et sur un territoire qui donne droit à 33 000 kilomètres et pourquoi je me fais charger sur un territoire qui n'est pas entretenu par la zec . C'est nous le club qui l'entretient , a avancé le président de la FCMQ , Stéphane Desroches.

Les parties impliquées poursuivront les discussions pour éviter des frais supplémentaires aux motoneigistes qui utilisent les sentiers fédérés.

Ce type d'entente existe déjà pour les membres de la Fédération québécoise des clubs de quad (FQCQ).

D’après un reportage d’Annie-Claude Brisson