C’est le début de la 12e édition du Festival Fondu au noir

L’événement qui se poursuit jusqu’à dimanche verra défiler près de 50 personnes invitées, dont l’ex-cheffe libérale Dominique Anglade, qui participera vendredi à une discussion intime à la Grande Bibliothèque.

Durant le Mois de l’histoire des Noirs, le Festival Fondu au noir permet au public de rencontrer des personnalités connues de plusieurs domaines et de toutes les disciplines. « Ils participent ainsi à la construction de notre patrimoine culturel par la connaissance, la réflexion et l’engagement! », a affirmé la présidente fondatrice du festival Fabienne Colas dans un communiqué.

Dominique Anglade, ILAM, Amina Gerba et Zab Maboungou sont les invités d’honneur de cette édition qui se déroule du 8 au 12 février en présentiel et en ligne, et qui rend honneur chaque jour à des femmes afro-descendantes.

Projections de films, panels de discussions, grandes entrevues et musique englobent les festivités qui permettront d’accueillir Déborah Cherenfant, Shérane Figaro, Sabine Daniel, Kerlande Mibel, Camille Esther Garon, Marina Mathieu, Marilyn Cooke, Émilie Mannering, Sara Nacer et plusieurs autres.

La Cinémathèque québécoise accueille la soirée d’ouverture, ce mercredi 8 février. La soirée Femmes, cinéma & inclusion regroupe cinq courts-métrages réalisés par des femmes dans le but de faire rayonner l’industrie cinématographique afro-canadienne et québécoise.

Une discussion à cœur ouvert avec Dominique Anglade aura lieu à la Grande Bibliothèque jeudi. L'ex-vice-première ministre du Québec, ex-cheffe du Parti libéral du Québec, Ingénieure, entrepreneure sociale et autrice discutera avec l’actrice, réalisatrice, productrice, entrepreneure, et fondatrice du Festival Fondu au Noir Fabienne Nicolas.

Le pan musical de la soirée sera dédié au spectacle d’ILAM au Ausgang Plaza. Né à Dakar, au Sénégal, il puise dans ses racines peuls et propose un style au confluent de l’afropop, du reggae, du jazz et de la soul.

La soirée de clôture du festival se déroulera en ligne sous forme d’entretien avec la sénatrice du Canada Amina Gerba, une entrepreneure possédant plus de 25 années d’expérience.

Une programmation anglophone, des discussions, des tables rondes et des panels complèteront les activités de Fondu au noir.

Les billets et les détails sont disponibles sur www.fonduaunoir.ca  (Nouvelle fenêtre)