Une version bonifiée pour le Phoque OFF 2023

Après un festival virtuel l’an dernier, le Phoque OFF 2023 s’allonge pour offrir encore plus de spectacles au public. Un volet professionnel est toujours au cœur de la programmation de l’événement.

Créé en 2015 en marge de RIDEAU, le plus grand congrès des arts de la scène au Québec, le Phoque OFF réunit à Québec l’industrie de la musique indépendante alternative. C’est rare qu’on est tous ensemble parce que, ça le dit, c’est indépendant, donc par définition, on travaille chacun en vase clos. Une fois par année, ça devient un gros pôle , se réjouit le directeur général, Patrick Labbé.

Il qualifie l’événement 2023 de renaissance: La première édition où on a senti que ça a levé, et que c’est devenu un événement en soi, c’était en 2020. On avait vraiment hâte de le revivre en vrai.

L’organisation a bonifié la programmation de cette année, en comparaison à la version prépandémie. Plusieurs soirs de spectacle pour le grand public ont été ajoutés en début et en fin de festival.

Autre nouveauté, la programmation présente des artistes d'envergure et de l'international. Le groupe torontois Metz se produira dans le cadre d’une tournée spéciale pour le 10e anniversaire de leur premier album.

Une délégation d'artistes de la scène électronique belge sera en prestation le 16 février. On n'a jamais fait de soirée électro, mais ça sera une soirée hors de l’ordinaire mentionne avec confiance Patrick Labbé.

Le directeur souligne aussi la présence de Felukah, une rappeuse du Caire et de New York qui mélange ses origines égyptiennes aux tendances hip-hop du moment.

Discussions et solutions

Plusieurs tables rondes sur des enjeux du milieu tenteront de trouver des solutions pour les acteurs de la scène indépendante. Le financement des salles alternatives qui servent de tremplin aux artistes de la relève sera un sujet abordé, entre autres. Ces salles prennent souvent le risque de développement. On veut trouver des solutions pour que ces lieux-là soient en santé , affirme le directeur.

Les professionnels pourront aussi assister à des ateliers et des formations.

La connexion du métavers

Le Phoque OFF avait fait preuve de débrouillardise et d’originalité l’an dernier en présentant le festival entièrement dans le métavers. Les spectacles filmés à l’avance étaient projetés dans des salles virtuelles où les avatars des spectateurs pouvaient se réunir. Cette version du festival a réussi à recréer une communion. Ça nous a permis de connecter avec du monde qui n’allait plus dans les shows.

Des spectateurs d’un peu partout ont vécu l’expérience de l’événement virtuel.

« On a même reçu des courriels des gens de la communauté à mobilité réduite qui disait que c’était extraordinaire parce qu’ils n'avaient normalement pas accès à ce genre de concert-là. » — Une citation de Patrick Labbé, directeur général du Phoque OFF

La mission du Phoque OFF est de rendre les œuvres disponibles et de connecter le public avec les artistes.

Les spectacles du festival se tiendront dans plusieurs salles de la Basse-Ville de Québec dont le Pantoum et l’Anti avec un seul rendez-vous dans le métavers.

Le Phoque OFF s’affiche officiellement du 10 au 18 février, mais la soirée Party Métavers est prévue le mardi 21 février.