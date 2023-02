Nouveau record de production pétrolière en Alberta

Selon la banque ATB, la production pétrolière en 2022 a battu le record précédent établi en 2021 et représente presque le double de la quantité de pétrole produite en 2010.

Ce fut une autre année record. Nous avons produit le plus de pétrole de l'histoire de l'Alberta, environ 3,73 millions de barils par jour. Cela dépasse l'année dernière, avec environ 3,61 millions de barils par jour, ce qui était déjà aussi un record, explique le chef économiste principal adjoint pour la banque ATB, Rob Roach.

La production de pétrole conventionnel a augmenté de 12 % en 2022 comparés à 2021, tandis que celle dans les sables bitumineux a augmenté de 2 %.

La demande aux États-Unis est forte. C’est une des raisons de l’augmentation de la production et notre système de transport a pu la soutenir. Vous mettez tous ces facteurs ensemble et oui, nous pompons plus de pétrole que par le passé , ajoute Rob Roach, qui note aussi que la demande mondiale pour le pétrole ne cesse d’augmenter.

La production a atteint un peu moins de 1,4 milliard de barils l'an dernier en Alberta. Photo : Banque ATB /The Owl

L'achèvement prévu du projet d'expansion du pipeline de Trans Mountain plus tard cette année permettra d’ajouter plus de 500 000 barils par jour en capacité.

Des profits records

De nombreuses pétrolières ont eu l’an dernier, l’année la plus rentable de tous les temps, ce qui en a incité plusieurs à revenir sur leurs engagements de se tourner davantage vers les énergies renouvelables.

La compagnie pétrolière américaine Exxon a réalisé un bénéfice de 56 milliards de dollars l'année dernière, le chiffre le plus élevé jamais enregistré pour une compagnie pétrolière cotée en bourse.

L’Américaine Chevron a déclaré un bénéfice de 35 milliards de dollars l'an dernier, plus du double des 15 milliards de dollars engrangés l'année précédente. Shell a réalisé un bénéfice de 40 milliards de dollars et la Britannique BP, un peu moins de 28 milliards de dollars l'an dernier, le total annuel le plus élevé des 114 ans d'histoire de la société.

Les pétrolières albertaines doivent présenter leurs résultats la semaine prochaine.

Les prix du pétrole ont bondi après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.