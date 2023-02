La norme sur le nickel sera respectée, assure le Port de Québec

Une norme doit être respectée. Les normes seront respectées. Le Port va faire ce qu'il faut pour que les normes soient respectées , a déclaré le PDG de l’administration portuaire de Québec, Mario Girard, lors d’une entrevue accordée mercredi à Radio-Canada.

Dans son rapport qui a été rendu public la semaine dernière, le Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques (GTCA) écrit que la provenance des teneurs plus élevées en nickel mesurées dans le secteur Limoilou-Basse-Ville est fortement associée à des activités du port de Québec.

Depuis quelques années, Glencore est le seul opérateur du port à manipuler du nickel. Tout en soulignant les améliorations implantées par la compagnie au cours de la dernière décennie, le GTCA mentionne que ses procédés sont encore perfectibles.

Le groupe mandaté par le gouvernement Legault explique que le transbordement du nickel à bord des navires se fait avec une cale en position ouverte, ce qui accroît les risques inhérents d’émissions de matières particulaires .

Les experts recommandent à Glencore de mettre en place des opérations de chargement et de déchargement avec des cales en position fermée pour réduire, voire éliminer, ce risque à la source . Glencore a déjà signifié qu’elle accueillait favorablement cette suggestion.

Mario Girard a tenu à faire remarquer qu’aux yeux des auteurs du rapport, le nickel n’était pas le contaminant atmosphérique présentant le plus de risques pour la santé.

Le GTCA juge que les efforts d’atténuation portés sur les particules fines (PM2,5) et les oxydes d’azote doivent être priorisés afin de maximiser les gains en santé . Qu’à cela ne tienne, la norme sur le nickel doit être respectée, a convenu le PDG du Port.

Ce n'était pas la première grande préoccupation du rapport, mais les normes sont là pour être respectées et le Port va faire ce qu'il faut avec notre opérateur pour qu'elle soit respectée. Il y a déjà des investissements qui sont en cours. Alors, les choses progressent bien de ce côté-là , a ajouté M. Girard.

À l’instar des membres du groupe de travail, il a mentionné qu’il existait de multiples sources d’émission de contaminants atmosphériques susceptibles d’affecter la qualité de l’air ambiant dans le secteur Limoilou-Basse-Ville.

« Tout ça nous appelle à un travail de collaboration ensemble pour réussir à trouver des solutions le plus vite possible, et c'est dans cet esprit-là qu'on travaille au Port de Québec. »