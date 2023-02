Les Pee-wee sont de retour à Québec

Pour la première fois depuis 2020, le tournoi est présenté dans sa formule originale. Après avoir été annulé en 2021 et présenté dans des conditions estivales en mai dernier, 120 équipes de 15 pays sont de retour à Québec en février pour 11 jours de compétition, au grand plaisir des participants.

C’est une fierté pour moi, explique Mia-Jade Truchon, gardienne de but des Voltigeurs de Drummondville. C’est un rêve que j’ai depuis longtemps de jouer ici, dans ce tournoi. Là, j’ai joué ma première game et je n’ai accordé aucun but. On veut se rendre en finale.

Mia-Jade Truchon des Voltigeurs de Drummondville, de la classe AA Photo : Radio-Canada

Dans les estrades, Michelle Barbeau et Gisèle Girard font partie des irréductibles qui attendaient avec impatience l’arrivée à Québec des jeunes hockeyeurs du monde entier.

Moi, je prenais mes vacances pour venir au tournoi pee-wee et on n’a jamais cessé de venir, raconte Gisèle Girard qui assiste à son 52e tournoi. La pandémie nous a arrêtés, mais là, on se reprend et on est contente de retrouver l’ambiance.

On est tous contents, ajoute le directeur du tournoi Patrick Dom, qui dit aimer mieux gérer les tempêtes de neige que des tests covid.

« C’est ça le tournoi pee-wee, c’est l’hiver, c’est février. On avait hâte de revenir à une normalité. On tourne la page et regarde vers l’avant. » — Une citation de Patrick Dom, directeur-général du tournoi

Une journée bien spéciale

Le tournoi fait beaucoup parler de lui depuis quelques semaines, notamment en raison de la présence d’une équipe de l’Ukraine.

De jeunes joueurs, réfugiés en raison de la guerre qui frappe leur pays, ont été réunis et ont débarqués à Québec où ils joueront leur première rencontre samedi à 11h45 contre les Bruins juniors de Boston.

Une mobilisation s’est organisée dans la communauté pour permettre à ces jeunes de vivre le temps du tournoi, une expérience heureuse loin des tragédies vécues par leur nation.

Un mouvement pour que tous les spectateurs soient vêtus de blanc a été lancé. Le maire Bruno Marchand a d'ailleurs publié une vidéo sur ses réseaux sociaux en soutien aux jeunes hockeyeurs ukrainiens.

Ça va être magique! Je pense que ça va être la plus belle journée de mes 32 années au tournoi , avance Patrick Dom, qui s’attend à voir un amphithéâtre plein pour la première fois depuis que l'événement a déménagé du Colisée au Centre Vidéotron en 2016.

Le directeur général du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, Patrick Dom (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Environ 11 000 billets ont été vendus pour cette journée. Le directeur du tournoi suggère aux gens qui ne veulent pas rater le rendez-vous d’acheter leurs billets à l’avance et d’arriver tôt, comme les sièges ne sont pas réservés.

Les petits Remparts ainsi que les petits Nordiques seront aussi en action en début d’après-midi samedi.

Dimanche, le tournoi inaugurera officiellement sa nouvelle division féminine avant le match entre les As de Québec et les Atlantic Selects à 13 h.