Drame à Laval : « On ne souhaite ça à aucune Ville », dit Bruno Marchand

Le maire a offert ses condoléances aux familles endeuillées et dit avoir envoyé un texto au maire de Laval, Stéphane Boyer. Il a tout notre soutien. Tout ce qu'on pourra faire pour lui en matière de sécurité civile, en matière de processus, en matière d'accompagnement s’il en a besoin, on va être disponibles. On va être disponibles pour ses équipes, on va être disponibles pour la Ville de Laval. Triste, triste, triste événement , a réagi le maire de Québec en après-midi.

L'autobus est entré dans le stationnement de la garderie avant de s'écraser contre la façade de l'immeuble. Photo : Radio-Canada / Steve Rompré

Bruno Marchand se dit ouvert à l'idée de prêter des employés de la sécurité civile, notamment. Ces employés ont connu plusieurs épisodes de gestion de crise au cours des dernières années, notamment à la suite des attaques dans le Vieux-Québec en 2020 et de la tuerie commise à la grande mosquée de Québec en 2017. Ça nous ramène à certains gestes que nous, on a vécus , a dit le maire, ajoutant que l'enquête déterminera le motif du chauffard de Laval.

« C'est sûr que ça nous ramène à nos propres blessures, ça nous ramène à nos propres événements traumatisants. On ne souhaite à aucune Ville de vivre ça. » — Une citation de Bruno Marchand

On souhaite à tout le monde qui a besoin d'aide d'aller chercher de l'aide , a conclu le maire.

Tragédie à Laval : entrevue avec un psychologue ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est encore mieux l'après-midi Tragédie à Laval : entrevue avec un psychologue. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Claude Villeneuve bouleversé

Le chef de l'opposition Claude Villeneuve s'est dit bouleversé par la situation.

« Au moment où je l'ai entendu, je venais moi-même d'aller porter ma petite à la garderie. Je pense qu'il y a beaucoup de parents au Québec aujourd'hui qui ont serré leurs enfants dans leurs bras avec presque un sentiment d'effroi et qui ont imaginé ce qui aurait pu leur arriver. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord

Claude Villeneuve (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada