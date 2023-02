L’UniThéâtre célèbre la diversité culturelle avec la pièce Passeport

Dans une mise en scène de Robert Suraki Watum et de Steve Jodoin, la pièce à saveur documentaire met en lumière huit témoignages de huit comédiens d’origines différentes.

« Je pense que ça va être un beau mélange d’émotions. » — Une citation de Steve Jodoin, metteur en scène et directeur artistique de l’UniThéâtre

Pour le directeur artistique de l’UniThéâtre, l’approche sympathique de la pièce aide à mieux comprendre la réalité d’immigrer au Canada. Ces gens-là sont vraiment généreux de leur personne et de leur temps , dit-il.

Pourquoi avoir choisi de quitter son pays natal afin de venir s’installer en Alberta C’est la question que Robert Suraki Watum a posée aux huit comédiens qui font partie de la distribution.

À lire aussi : Rencontre avec Steve Jodoin, directeur artistique de l’UniThéâtre

Les huit témoignages, tous touchants à leur façon, sont unis sous la thématique de l'immigration. Découvrir la neige pour la première fois, se séparer de sa famille ou même affronter les barrières linguistiques sont des similitudes qu’on peut retrouver dans les histoires.

La comédienne camouraine Elizabeth Ndjock est arrivée au Canada en 2019. Photo : Radio-Canada / India Lafond

La comédienne originaire du Cameroun Elizabeth Ndjock a tout de suite accepté lorsqu’elle a été contactée pour participer à la pièce de théâtre. Pour elle, la pièce Passeport est une chance de présenter des témoignages authentiques à la communauté francophone d’Edmonton.

Je parle des difficultés de mon parcours, ce que j'ai trouvé et les inquiétudes que j'ai eu pour me séparer de mon pays, surtout de mes petits-fils et de mes arrière-petits-fils , confie-t-elle.

De son côté, le comédien Daniel Munga se considère privilégié de partager sa passion avec des artistes de la scène qui ont des histoires similaires à la sienne.

J'apprends à vivre avec eux et à vivre leurs émotions. L’intensité n’est pas la même, mais on le partage , mentionne le jeune de 21 ans.

La pièce Passeport est présentée au théâtre de La Cité francophone d’Edmonton du 22 au 26 février.