Le Nunavut et Terre-Neuve-et-Labrador veulent accroître leur collaboration

Les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et du Nunavut ont signé mercredi un protocole d’entente dont l’objectif est de renforcer leurs partenariats dans dix domaines d’intérêts communs, tels que le transport, les ressources naturelles et le tourisme.

Le premier ministre du Nunavut, P.J. Akeeagok, et celui de T.-N.-L. , Andrew Furey, ont signé l’entente en marge de la foire commerciale et conférence Aurores boréales, qui se tient jusqu’à samedi à Ottawa.

La ministre responsable des Affaires du Labrador et ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation, Lisa Dempster, et la vice-première ministre du Nunavut, Pamela Gross, étaient aussi présentes lors de l’annonce.

Nous sommes des voisins géographiques et nous partageons de nombreuses relations économiques, sociales et culturelles , a affirmé le premier ministre de T.-N.-L. , Andrew Furey, dans un communiqué de presse.

Son homologue P.J. Akeeagok a aussi cité des valeurs communes et une histoire maritime partagées .

Près de 31 000 Inuit habitent au Nunavut, contre environ 2100 au Nunatsiavut, dans le nord du Labrador, selon le recensement de 2021 de Statistique Canada. Ce partenariat nous permet de travailler ensemble pour diversifier nos économies dans des domaines tels que la pêche, le tourisme et la connectivité Internet moderne , a-t-il complété.

L’accord (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) doit notamment contribuer à accroître la main-d’œuvre qualifiée grâce à des partenariats en matière d’éducation et de formation.

En 2019, l’Université Mémorial de Terre-Neuve s'est associée avec le Collège de l’Arctique, au Nunavut, pour accueillir pendant dix ans des étudiants du programme d’enseignement qui étudiaient auparavant à Regina, en Saskatchewan.

Les gouvernements du Nunavut et de T.-N.-L. ont convenu de mettre sur pied un comité de coopération et de mise en œuvre chargé, entre autres, d’élaborer un plan de travail sur deux ans qui ciblera des initiatives précises dans des domaines prioritaires.