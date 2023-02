Une course contre la montre pour aider les survivants du séisme en Turquie et en Syrie

Alors qu’une course contre la montre est lancée dans le Grand Vancouver pour envoyer des dons aux sinistrés du séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie, des bénévoles disent qu'il faut aussi dépêcher des équipes de recherches et de sauvetage professionnelles pour retrouver des survivants.

Le temps est notre ennemi , raconte Cansoy Gurocak, un bénévole originaire de Turquie qui vit au Canada depuis 13 ans.

Selon lui, les efforts de sauvetage dans les petits villages sont difficiles en raison des infrastructures routières endommagées ou détruites, sans oublier le froid qui rend la vie compliquée pour les survivants.

Même si quelqu'un survit au tremblement de terre, il ou elle [peut mourir] de froid , déplore-t-il.

Mardi, Ottawa s’est engagé à fournir une aide d’urgence de 10 millions de dollars pour la Turquie et la Syrie. Un soutien financier dont est reconnaissant Cansoy Gurocak qui estime toutefois que d'envoyer sur le terrain des équipes professionnelles de recherche et de sauvetage aurait un impact plus immédiat.

Les prochaines 72 heures sont cruciales, dit-il.

« Il n’y a pas de maison pour les gens, il n'y a pas de communauté et les frontières sont bloquées. » — Une citation de Riam El-Safadi, Vancouvérois d'origine syrienne

D'après Riam El-Safadi, un Vancouvérois d’origine syrienne, la priorité est de trouver les gens qui sont en vie et de traiter les blessés . Il explique que dans la zone nord-ouest de la Syrie se trouvaient des milliers de personnes déplacées qui ne savent pas où trouver refuge.

Riam El-Safadi, qui a l’habitude d'organiser des collectes de fournitures médicales pour aider la Syrie et d’autres pays, a fourni trois sacs de fournitures médicales à l'équipe urbaine de recherche et de sauvetage de Burnaby qui est arrivée en Turquie mercredi.

Les trois sacs de fournitures médicales fourni à l’équipe urbaine de recherche et de sauvetage de Burnaby. Photo : Fournie par VancouverAid

L’équipe sera sur place durant une semaine pour aider à secourir les sinistrés ensevelis sous les immeubles. D’autres équipes de plus d'une vingtaine de pays s'ajoutent à des dizaines de milliers de personnels d'urgence locaux sur le terrain en Syrie et en Turquie.

Des dons humanitaires en route vers la Turquie

Pour l’heure, Cansoy Gurocak croit que la prochaine étape cruciale après le sauvetage sera celle de la construction d’abris pour les personnes déplacées par le séisme, suivi de la distribution de dons de nourriture et de vêtements, et ce n'est qu'après cela que les dons en argent commenceront à faire la différence.

Cansoy Gurocak et d'autres membres de la communauté turque de Vancouver ont afflué mardi vers un entrepôt de la zone industrielle de Vancouver. Ils ont recueilli des dons pour les personnes touchées par le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a fait plus de 12 000 morts et laissé des villes et villages en ruines.

Nourriture, vêtements, tentes, sacs de couchage, couches, entre autres, sont notamment collectés par la Fondation canadienne turque pour l'éducation et la culture. Ces biens sont expédiés gratuitement sur un vol direct de Turkish Airlines entre Vancouver et Istanbul tous les deux jours.

Avec des informations de Dominique Lévesque et La Presse canadienne