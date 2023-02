Les Territoires du Nord-Ouest proposent un budget prudent en période d’inflation

La ministre des Finances du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Wawzonek, a déposé à l’Assemblée législative le dernier budget de fonctionnement et entretien de la 19 e Assemblée avant les élections. Ce budget prévoit une hausse des revenus et des dépenses pour l’année 2023-2024, alors que l’inflation frappe le territoire comme partout au pays.

Selon les projections, le gouvernement envisage un budget excédentaire de 2,5 milliards de dollars et des dépenses totales de fonctionnement de 2,3 milliards, ce qui représente une hausse de 187 millions par rapport au dernier budget.

Le gouvernement anticipe un excédent de fonctionnement de 178 millions de dollars.

Les revenus augmenteront de 70 millions de dollars en 2023-2024 par rapport au budget révisé de 2022-2023. Cette hausse des revenus est générée principalement par une augmentation des transferts fédéraux et des recettes provenant de la taxe sur le carbone.

Principales dépenses

Le gouvernement prévoit de dépenser 62 millions de dollars en 2023-2024 pour aider la communauté de Hay River et celle de la Première Nation Kátł’odeeche à se rétablir des inondations du printemps 2022. La partie principale de cette facture sera récupérée par des programmes fédéraux d'aide en cas de sinistre.

L'Hôpital territorial Stanton à Yellowknife est le principal établissement de santé aux T.N.-O. Photo : Radio-Canada / Walter Strong

Une bonne part du budget continue d'être accordée au système de santé. Le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux augmente de près de 31 millions, pour s’établir à 610 millions. Près de 11 millions de dollars iront à la gestion endémique de la COVID-19.

Un peu plus de 10 millions de dollars serviront à recruter et maintenir en poste les travailleurs de la santé. La transition et la gestion de l’ancien hôpital Stanton, qui deviendra un centre de soins de longue durée, coûteront 8,8 millions.

En petite enfance, le territoire versera 10,3 millions de dollars dans le cadre de l’entente sur les garderies conclues avec le fédéral, mais la majorité de ce montant sera remboursé par Ottawa.

Des fonds de près de 5,2 millions de dollars sont octroyés pour créer un nouveau programme d’aide au revenu adapté aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

Le budget ne prévoit pas de nouvelles taxes ou une augmentation des impôts, mais les impôts fonciers seront à la hausse pour refléter le taux d’inflation.

Dette du territoire

Le gouvernement indique que l'activité économique et l’emploi ont augmenté en 2021 et 2022, redressant la situation financière du territoire. Le marché de travail est solide et le taux d’emploi à la hausse, mais le PIB devrait diminuer de 2,9 % en 2023.

En ce moment, il y a beaucoup de chiffres qui suggèrent que les choses vont bien , dit la ministre Wawzonek. Nous avons des indicateurs d'emploi très solides [...], mais je suis extrêmement sensible au fait que le niveau de croissance dans le secteur privé n'est pas proportionnel au niveau de croissance du secteur public, ce qui n'est pas viable à long terme.

L'Assemblée législative, lors du retour des travaux le 13 octobre 2022. Il s'agit du dernier budget avant les élections générales de l'automne prochain. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Selon les projections du gouvernement, la croissance de la dette du territoire se stabilise. Après une hausse marquée de la dette au début du mandat de la 19e assemblée, la dette est maintenant estimée à 1,49 milliard en 2023-2024, soit 60 % des revenus. Selon le sous-ministre des Finances, Bill MacKay, le fardeau de la dette devrait demeurer stable pour les cinq prochaines années.

Le gouvernement ne prévoit pas à court terme d'atteindre sa limite d'emprunt, qui est de 1,8 milliard. Environ 25 millions de dollars seront versés cette année pour payer les intérêts sur la dette.

Faire face à l’inflation

Lors du dépôt du budget, la ministre Wawzonek a reconnu que l’inflation a un impact sur les finances du territoire, et qu’elle entraîne une augmentation des coûts globaux et exerce une pression sur les salaires .

Pour aider les résidents des T.N.-O. à faire face au coût de la vie, le gouvernement prévoit de débourser 8,3 millions de dollars pour aider à compenser les effets de l’augmentation de la taxe sur le carbone qui est prévue le 1er avril.

Le pont qui traverse le fleuve Mackenzie, inauguré en 2012, a facilité le transport routier vers Yellowknife durant toute l'année. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Pour ce faire, il doit adopter sa propre législation sur la taxe carbone, qui est au menu de la présente session législative. Si nous n'adoptons pas le projet de loi proposé [...] le gouvernement fédéral devra déterminer comment il restituera ces revenus et il le fera comme bon lui semble , explique la ministre.

Les organisations non gouvernementales, notamment du secteur de la santé et du logement, toucheront aussi 738 000 $ pour les aider à faire face à l’inflation.