La création d’emplois est écartée des critères pour attribuer les mégawatts

La création d'emplois, ce n'est même plus sur la liste des critères, a dit Pierre Fitzgibbon, en commission parlementaire, mercredi soir, au sujet du projet de loi 2  (Nouvelle fenêtre) . Le ministre privilégie quatre critères pour choisir les projets qui obtiendront les mégawatts :

La capacité technique d'Hydro-Québec à alimenter le projet; Un projet socialement acceptable; Un projet qui décarbone le Québec (réduit les émissions de gaz à effet de serre); Création de richesse, contribution à la valeur économique.

Pour ce quatrième critère, il mentionne que pour lui, la productivité c'est l'élément le plus important , mais pas les emplois créés.

Pierre Fitzgibbon semble ainsi contredire le premier ministre François Legault qui affirmait, le 2 février, que les critères qui vont être utilisés, c’est décarboner le Québec puis amener des emplois bien payés .

Des craintes au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Des élus, des gens d'affaires et des syndicats du Saguenay–Lac-Saint-Jean s'inquiètent que les blocs d'énergie supplémentaires demandés par les alumineries ne contribuent à perdre des emplois.

Les détails d'une étude, révélés par Radio-Canada, mercredi, montrent que le projet d'aluminium vert Elysis pourrait éliminer 1800 emplois directs dans les alumineries du Québec et des milliers d'emplois indirects.

Le procédé Elysis permettra de fabriquer de l'aluminium sans émission de GES. Photo : Courtoisie

L’étude est totalement incomplète , a déclaré le ministre Fitzgibbon, même s'il avait vanté sa qualité lorsqu'il l'avait reçue en 2021. Le gouvernement croit que l'aluminium vert rendra le produit encore plus attrayant sur le marché mondial et créera de la richesse pour le Québec.

L'industrie de l'aluminium affirme aussi que les emplois perdus pourront être compensés par la développement d'Elysis, mais sans donner de garantie chiffrée.

Tout cela ne rassure pas la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, qui déplore de n'avoir aucune information . Elle met en garde le gouvernement Legault.

« C'est clair que s'il y a plus d'énergie libérée pour Rio Tinto et qu'il y a moins d'emplois, je pense qu'on va avoir droit à tout un tintamarre régional. » — Une citation de Julie Dufour, mairesse de Saguenay, mercredi.

Pierre Fitzgibbon a alimenté les questionnements dans la région en affirmant, à deux reprises, mercredi, que si on ne décarbone pas les alumineries, éventuellement, elles vont être obligées de fermer .

L'or blanc

Le temps des surplus sera bientôt révolu pour Hydro-Québec. Les demandes d'alimentation électrique pour des projets industriels dépassent les 20 000 mégawatts, soit l'équivalent de la puissance produite par 13 centrales comme la Romaine. Ces projets candidats sont au nombre de 80.

La centrale Romaine-3 du complexe hydroélectrique de la rivière Romaine Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

Pierre Fitzgibbon qualifie ces électrons convoités d' or blanc . Jusqu'à présent, le ministre évaluait que seuls 8000 à 10 000 des 20 000 mégawatts étaient des projets envisageables d'ici 10 ans, compte tenu des capacités limitées d'Hydro-Québec.

Or, Pierre Fitzgibbon a annoncé, mercredi soir, que seulement la moitié de ces projets acceptables seraient réalisés.

« Les projets, dans les 8000 à 10 000 mégawatts qu'on a cités, il y en a 50. Sur les 50, on va en faire 25. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

On va favoriser les projets qui sont déjà ici , a ajouté le ministre, citant l'exemple des alumineries. Au niveau industriel, on doit décarboner ce qui existe.

Pierre Fitzgibbon a précisé qu'il sera impossible d'avoir des critères de sélection normés pour tous les projets. Ça n’arrivera pas , a-t-il prévenu, expliquant que tout dépendra de la nature des projets .

Les oppositions inquiètes du pouvoir du ministre

En commission parlementaire, le porte-parole libéral en matière d'Énergie, Gregory Kelley, a demandé plus de transparence au sujet des critères qui seront utilisés et il a proposé que la Régie de l’énergie soit impliquée dans la décision. Mais l'idée a été rejetée par le ministre.

Le député de Québec solidaire Haroun Bouazzi a, lui aussi, demandé de ne pas centraliser 100 % du pouvoir dans les mains du ministre .

« [Avec la nouvelle loi], il a le droit de faire ce qu’il veut, connecter qui il veut. Non seulement il choisit les critères, mais ce n’est pas clair qu’ils sont publics et en plus, il décide si les choses remplissent ou pas les critères. » — Une citation de Haroun Bouazzi porte-parole solidaire en matière d'Économie et d'Énergie

Pierre Fitzgibbon a voulu rassurer les oppositions : On va faire du mieux qu’on peut pour être le plus clair possible sur les critères. Je vais peut-être même divulguer de façon plus précise le processus décisionnel.

Le ministre a expliqué qu'il ne prendrait pas la décision tout seul dans son bureau et que tout se fera avec la même rigueur qu’on a pour Investissement Québec pour les aides financières aux entreprises.

Il a aussi dit que si une compagnie n’est pas satisfaite d’un refus, elle se plaindra certainement à un journaliste, et il en entendra parler.