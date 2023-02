Olympiades des métiers : des étudiants du CFP Jonquière iront compétitionner à Québec

La compétition visait à trouver les meilleurs élèves issus de 11 métiers de formation. Elle pourrait bien les mener à un championnat mondial.

Mis à l’épreuve

Une trentaine d’entre eux ont mis leurs compétences à l'épreuve mercredi.

Le but était de prouver qu'ils méritent une place dans la délégation régionale qui prendra part aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies en mai, à Québec.

Onze programmes étaient représentés, dont ceux de peinture en bâtiment et de plomberie-chauffage.

Compétition provinciale

Ça me permet d’avoir une petite aventure de plus, une petite adrénaline, une petite formation de plus , a indiqué Philippe Plante, un élève au programme de plomberie-chauffage.

En entrant dans l’école, il y a plein de drapeaux. J’aimerais ça, le ramener ici , a renchéri Marc-André Laberge, un étudiant en peinture en bâtiment.

Une trentaine d’étudiants ont mis leurs compétences à l'épreuve mercredi. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

D'autres écoles de formation technique ont aussi tenu leurs propres olympiades. C'est le cas du CFP du Grand-Fjord et du Cégep de Jonquière. La compétition devient une façon de préparer les finissants sélectionnés aux réalités du marché de l'emploi.

Quand ils vont arriver sur le marché du travail, le patron va dire : "Il faut que tu accélères, il faut que tu sois vite, assidu, propre." C’est un peu ça qu’on essaie de retrouver dans les olympiades , a illustré le professeur en peinture en bâtiment Pascal Gagnon.

Une fois qu’ils sont en train d’apprendre, ils ont le goût de se dépasser et ça débute par les compétitions locales , a ajouté le directeur adjoint du CFP de Jonquière, Martin Lavoie.

Valorisation des métiers spécialisés

Les Olympiades québécoises des métiers et des technologies se déroulent tous les deux ans depuis 1992. Sa mission a toujours été de valoriser les métiers spécialisés. Et c'est plus vrai que jamais avec la pénurie de main-d'œuvre.

La compétition se déroulera à Québec du 10 u 13 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Melissa Paradis