Quotes-parts à Québec : les maires veulent trouver un consensus pour l’avenir

Le maire de Québec salue la rencontre avec les maires de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette dans le dossier des quotes-parts. Bruno Marchand dit s'être entendu avec ses homologues pour donner une chance aux négociations en vue du partage des dépenses pour les prochaines années.

Peut-être que si on se rassoit de bonne foi et qu'on essaie de trouver des solutions à nos enjeux, on va trouver des solutions. Ça a été une très bonne rencontre, le ton était très bon , a déclaré le maire de Québec à sa sortie d'une rencontre qui a duré environ une heure.

Le maire admet qu'une entente n'est pas à porter de main, compte tenu de la complexité du dossier. Il s'agit du partage des frais communs entre les municipalités depuis la défusion. Les maires veulent s'entendre pour les prochaines années.

Il y a une volonté, et c'est le premier point de départ nécessaire pour qu'on puisse aller de l'avant, croit le maire. Une rencontre entre les trois maires est d'ailleurs prévue au cours des prochaines semaines.

Sylvain Juneau (droite), maire de Saint-Augustin-de-Desmaures et Gaétan Pageau, maire de L'Ancienne-Lorette (gauche). Photo : Radio-Canada

Même son de cloche du côté de Gaétan Pageau, maire de L'Ancienne-Lorette. Très amicale, beaucoup d'ouverture, on est très heureux, c'est positif. On va poursuivre nos rencontres .

« Il faut trouver une solution. Je pense que tout le monde est partant dans l'avenir pour trouver une solution qui va être pérenne et à la hauteur des attentes des citoyens qu'on représente. » — Une citation de Gaétan Pageau, maire de L'Ancienne-Lorette

Pour ce qui est des quotes-parts pour les années précédentes, le maire de Saint-Augustin rappelle que le sujet est déjà devant les tribunaux. Rappelons que la Cour d'appel a donné gain de cause aux deux villes défusionnées dans un jugement rendu en 2021. Les parties sont toutefois retournées devant les tribunaux depuis.