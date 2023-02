Un projet pilote facilite le commerce interprovincial à Lloydminster

Un programme pilote de deux ans espère permettre à l’une des seules villes au Canada à chevaucher deux provinces de régler les travers de son commerce alimentaire transfrontalier qui sont réglés par des compétences fédérales et provinciales.

Le commerce interprovincial des aliments au Canada est une responsabilité fédérale, tandis que les aliments produits dans une province relèvent principalement de la province.

Les entreprises alimentaires de Lloydminster, qui est partagée entre l'Alberta et la Saskatchewan, doivent donc satisfaire aux exigences fédérales sur la salubrité des aliments et être titulaires d’un permis de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) si leurs produits traversent les frontières.

Cela signifie, par exemple, que les sandwichs de charcuteries faits dans le magasin Lloydminster and District Co-op du côté albertain de la ville ne pouvaient être vendus dans les autres Co-op, du côté de la Saskatchewan.

Avec le projet pilote, le commerce interprovincial est désormais possible au sein de la ville.

La Chambre de commerce de Lloydminster a lancé le projet avec l’appui de la Ville, des deux gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral.

La directrice générale de la Chambre, Teri-Lynn MacKie, fait l’éloge de l’initiative.

« Cela rend les choses plus faciles [...] Mais cela va faciliter les affaires. » — Une citation de Teri-Lynn MacKie, Chambre de commerce de Lloydminster

Selon Corrine Kelly-Hyde, vice-présidente des ressources humaines et de la culture à la Lloydminster and Distric Co-op, le projet pilote est extrêmement utile , non seulement pour leur entreprise, mais aussi pour la communauté.

« Cela nous permet de fonctionner comme n’importe quelle autre ville au Canada. » — Une citation de Corrine Kelly-Hyde, Lloydminster and District Coop

Cela nous permet de fournir un soutien supplémentaire à nos équipes de stations-service sur le plan de ce qu’elles pensent que nous pouvons offrir à nos clients. C’est donc un processus fluide , a-t-elle déclaré.

Une initiative que l’on souhaite permanente

C’est la coopérative qui a soulevé la préoccupation de ne pas pouvoir vendre ses produits de l’autre côté de la frontière à la Chambre de commerce de Lloydminster lors d’une de ses tables rondes en 2021.

La Chambre invite les entreprises qui souhaitent participer au projet pilote de remplir un formulaire de demande sur son site web. Elles doivent suivre les indications pour commencer à vendre librement leurs produits sur l’ensemble de la ville indépendamment qu’elles soient du côté de l’Alberta ou de la Saskatchewan.

Bien qu’il s’agisse d’un projet pilote de deux ans pour l’instant, la directrice générale de la Chambre Mme MacKie a déclaré qu’ils travaillent avec l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour apporter des modifications réglementaires afin de le rendre permanent.

Avec les informations de Kashmala Fida Mohatarem