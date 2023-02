Femmes autochtones : 500 000 $ du fédéral pour la faisabilité d’une fouille de dépotoir

L'argent sera versé à l'Assemblée des chefs du Manitoba qui supervise les efforts pour une telle étude.

Dans un communiqué de presse, le bureau du ministre Miller indique que l'agent aidera l' ACM à collaborer avec les familles et les survivants, divers experts, les gouvernements autochtones, les partenaires, les communautés et les organisations communautaires, ainsi qu'avec les gouvernements fédéral, provincial et municipal et d'autres entités, comme le Service de police de Winnipeg et la GRC , pour mener à bien ce projet .

Ottawa indique aussi travailler avec les organisations autochtones, les gouvernements provinciaux et municipaux ainsi que les services policiers pour offrir du soutien et des services de guérison aux familles et aux communautés éprouvées.

La police a affirmé en décembre que les restes de deux de ces femmes, Morgan Harris et Marcedes Myran, auraient été transportés sur le site de Prairie Green. La police soutenait qu'il serait impossible d'y effectuer des recherches.

Cette décision a provoqué une montée de bouclier de la part de la communauté et des familles des victimes qui réclamaient que soit fouillé le dépotoir.

Quelques semaines plus tard, le gouvernement fédéral indiquait son intention de financer une étude de faisabilité.

Le mois dernier, l'Assemblée des chefs du Manitoba apprenait qu'aucun déchet n'avait été jeté dans la section ciblée du dépotoir depuis juin.

Des restes de Rebecca Contois, la première victime du tueur en série présumé, ont été découverts à la décharge du chemin Brady, près de Winnipeg en juin. Certains de ses restes ont été découverts près d'un immeuble d'habitation de North Kildonan un mois plus tôt.

La police n'a pas encore été en mesure d'identifier ou de déterminer l'emplacement des restes de la quatrième victime, à qui les membres de la communauté ont donné le nom de Mashkode Bizhiki'ikwe, ou Buffalo Woman.