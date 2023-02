Abattage du boisé Joinville : des citoyens dénoncent une communication déficiente

Ils étaient une dizaine à arpenter le boisé derrière leur maison, mercredi. Celui-ci sera réduit de moitié, depuis que la Ville leur a annoncé devoir installer un système de drainage pour éviter que leur terrain soit inondé.

Les citoyens n'en veulent pas au promoteur, mais davantage à la Ville, qui n'a pas vu venir le coup. Le système de drainage, selon eux, était un incontournable dès la vente du terrain par la Ville, en 2021.

Je tiens à saluer le fait que le propriétaire du terrain ici, M. Montreuil, a mis tout son cœur, il a eu de bonnes idées, il a été proactif. Il a même déboursé de sa poche pour faire en sorte qu'on ait un bel environnement. Bien plus que si ça avait été la Ville qui l'avait fait , croit Marie-Êve Brochu, une résidente de la rue de Joinville, dont le terrain est à risque, selon elle.

Marie-Êve Brochu, une résidente de la rue de Joinville, demande à la Ville de Québec de mieux penser l'aménagement du boisé derrière chez elle. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

On a su que [lundi] pour le drainage, parce que c’est des terrains qui sont marécageux à la base. Il faut drainer et puis ça, c'est comme sorti d'une boule de cristal, la semaine passée comme de quoi qu'il n'avait pas pensé à ça .

« Plus on nous en enlève, plus que ça fait mal. » — Une citation de Marie-Êve Brochu, résidente de la rue de Joinville

Serge Béchard est un résident de la rue Joinville depuis 45 ans.

Je trouve ça plate après 45 ans. La seule affaire qui me déplait, c'est notre zone tampon de 15 mètres, ramener ça à 8 mètres, c'est moins drôle. Le bruit va être plus proche, ça va changer beaucoup la vue .

S'il perd d'autres arbres, il craint de trop voir le parc technologique.

« Si on avait été un peu informé. C'est ça qui est plate. » — Une citation de Serge Béchard, résident de la rue Joinville

Depuis décembre, un entrepreneur exécute des travaux de déboisement derrière une portion de la rue De Joinville dans le but d'y construire un nouveau bâtiment dans le parc technologique. Photo : Radio-Canada

Réaménager le boisé

Les citoyens sont conscients que le parc technologique est appelé à grandir. Marie-Êve Brochu demande plutôt à la Ville de bien réfléchir à l'avenir du boisé, du moins ce qu'il en reste.

J'aimerais ça qu’on se fasse enfin entendre si on veut que ça change. Ce n’est pas vrai qu’on va refaire les choses encore et encore de la même manière. Il y a une manière d'être créatif dans la partie qui suit. On demande vraiment d'avoir si possible un 30 mètres qui va assurer que les citoyens vont pouvoir encore en profiter pour marcher, pour faire du plein air. L'école des écrivains vient souvent aussi.

Elle aimerait avoir le même sort que les résidents de l'avenue Giono, qui ont vécu la même situation il y a 30 ans lors de la création du parc technologique. Or, selon Mme Brochu, ces résidents ont eu droit à un 30 mètres de zone tampon à l'époque.

Cela sera impossible si le boisé continue d'être rasé. Si on s'adonne à faire pareil à l'ensemble du boisé, c'est sûr que c'est fichu. Si on va chercher une plus grande bande, je pense qu'on peut y arriver , croit-elle.

Elle demande aussi à ce que la protection du boisé soit intégrée dans les prochains contrats de vente.

Priorité au développement économique

Le maire répond qu'il va évaluer la proposition des citoyens pour réaménager le boisé de la rue Joinville. Or, il admet que le développement économique est une priorité pour la Ville de Québec.

Bruno Marchand, mercredi. Photo : Radio-Canada

C'est un parc [technologique] qui est identifié pour accueillir des entreprises. Maintenant, comment on va le faire avec le reste des terrains ? Qui on va accueillir là, quels sont leurs besoins ? Qu'est-ce qu'on va faire pour la protection du boisé, un rideau entre les citoyens et les nouvelles entreprises ? On va l'évaluer, mais c'est sûr que notre intérêt, c'est de dire : il doit y avoir du développement technologique et industriel dans ce secteur-là .

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe