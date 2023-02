Un événement LGBTQ+ au CNA provoque des manifestations

Munis de drapeaux arc-en-ciel, les contre-manifestants ont voulu protéger l’accès aux CNA aux gens souhaitant participer à l’heure du conte.

Nous avons reçu plusieurs commentaires homophobes et transphobes en réponse au Conte drag d’aujourd’hui , indique le secrétaire et directeur des affaires francophones de Fierté dans la Capitale, Francesco MacAllister-Caruso. Parmi les messages reçus, certains précisent avoir voulu faire en sorte que ce genre d’événement ne se reproduise plus .

Les messages d’amour étaient nombreux en soutien à la communauté LGBTQ+. Photo : Radio-Canada / Vincent Desjardins

La mobilisation de soutien à la communauté LGBTQ+ s’est vite organisée.

C’est important d’être présent pour montrer qu’une minorité de personnes [...] veulent brimer la liberté des autres en calmant leur propre liberté , fait valoir Thomas R., venu témoigner sa solidarité aux artistes.

Les opposants à l’activité disent s'inquiéter de l’endoctrinement de leurs enfants. Photo : Radio-Canada / Vincent Desjardins

De l’autre côté, Darlene, elle, était sur place pour dénoncer la tenue de l’événement qu’elle associe à une forme d’endoctrinement.

Je suis ici pour le futur de mon petit-fils , indique la grand-mère. Je n’ai rien contre les personnes qui veulent être qui elles veulent être, mais il ne faut pas y associer des enfants , poursuit-elle. Les livres sont dégoûtants. Tout cela est dégoûtant.

Une foule de manifestants et de contre-manifestants était rassemblée devant le CNA. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève DuSablon

À l’intérieur du CNA, un événement familial

À l'extérieur, sous le regard de représentants des forces de l’ordre, les slogans condamnant ou soutenant l'événement se sont opposés. À l’intérieur des murs du CNA , l’événement, organisé en collaboration avec la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO), s’est déroulé dans le calme et la bonne humeur.

Nous n’en avons presque pas eu connaissance ici , assure ainsi Nathan Fréchette, représentant la BPO .

En compagnie des drag China Doll et Cyril Cinder et des musiciens de Monkey Rock Music, le rendez-vous a été présenté aux familles en anglais. On a lu quelques livres, on a chanté des petites chansons. On s’est bien amusé , poursuit M. Fréchette.

Ce dernier cite les livres de Todd Parr, dont The Feel Good Book, qui parle des choses qui te font sentir bien, comme te brosser les dents avec de la pâte à dent à la fraise, ou se brosser les cheveux avec un lion , s’amuse-t-il.

Avec les informations de Marie-Ève DuSablon et Vincent Desjardins