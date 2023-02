Un auteur saskatchewanais transforme sa surdité en source d’occasions

Adam Pottle, un écrivain saskatchewanais, né sourd et ayant publié plusieurs livres et pièces de théâtre, pense que sa surdité lui a permis d’emprunter une voie différente de celle de sa famille et de se frayer son propre chemin.

De nombreux membres de la famille d'Adam Pottle, dont son père, son grand-père et son frère, ont travaillé dans le secteur des chemins de fer, explique Adam Pottle. L'auteur croit que sa surdité lui a évité d'emprunter la même voie.

J'ai l'impression que le fait d'être sourd m'a en quelque sorte détourné de cette voie et m'a orienté vers des activités plus artistiques et intellectuelles , précise l’écrivain lors d’une entrevue à CBC , soulignant qu’il est la première personne de sa famille qui a réussi à faire les études universitaires.

« Je ne serais pas écrivain si je n'étais pas sourd. » — Une citation de Adam Pottle, écrivain

Selon Adam Pottle, il existe des stéréotypes contre certains groupes marginalisés, dont les personnes handicapées. Par le biais de ses livres et son style unique d’écriture, l’auteur essaie de briser ces stéréotypes, tout en mettant en avant le caractère humain de ses personnages.

Au début de ma trentaine, j'ai commencé à considérer ma surdité comme un don et que j'ai le droit, en tant que personne sourde et en tant que personne handicapée, de demander de l'aide et d'exiger l'accessibilité, car c'est inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés , se remémore l’écrivain.

Adam Pottle estime que son handicap lui a permis d'établir une relation intime avec les mots. Pour moi, j'écris en fonction de l'apparence et de la sensation des mots. Les mots ont une sensation tactile pour moi , précise-t-il.

« Je suis vraiment reconnaissante d'être sourde. C'est un cadeau pour moi. » — Une citation de Adam Pottle, écrivain

Il explique que grâce à l'art, les personnes handicapées peuvent établir des liens sociaux avec leur entourage.

Les personnes handicapées peuvent toujours trouver des moyens de se connecter avec d'autres personnes par l'art, que ce soit en lisant des livres, en regardant des films, en peignant ou en écoutant de la musique , note l’écrivain.

Le monde fait tout pour que les personnes handicapées aient l'impression qu'elles n'ont pas le droit d'exister , précise-t-il.

Au Canada, les personnes handicapées sont obligées de choisir entre la pauvreté et l'assistance médicale à mourir parce qu'elles ne reçoivent pas le soutien dont elles ont besoin, s'indigne Adam Pottle.

Toutes ces discriminations envers les personnes en situation de handicap ont un impact énorme sur les personnes handicapées. Nous commençons à nous demander si nous avons le droit d'être sur la terre , ajoute-t-il.

Avec les informations de Nichole Huck